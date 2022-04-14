В «Мой офис Почта 2» интегрировано ВКС-решение Trueconf

«Мой офис», российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и Trueconf, отечественный производитель корпоративных ВКС-решений, объявили о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества почтовая система «Мой офис Почта 2» была интегрирована с флагманской платформой Trueconf Server. Совместимость даст возможность корпоративным пользователям автоматически резервировать неограниченное число видеоконференций прямо при создании календарных событий в почте.

Реализованная технология обеспечивает связанность ИТ-решений двух российских разработчиков. Теперь при совместном применении решений Мой офис и Trueconf в организациях, системный администратор сможет быстро настроить межпрограммное взаимодействие. В результате сотрудникам компании будет доступно планирование неограниченного числа видеоконференций в пользовательском интерфейсе модуля «Календарь» с автоматическим созданием ссылки на онлайн-встречу в событии календаря.

Ссылка на видеоконференцию будет видна всем пользователям, которые указаны как участники встречи. При переходе по ссылке пользователь автоматически попадёт на страницу онлайн-встречи, где сможет выбрать наиболее удобный формат подключения — с помощью браузера или приложения Trueconf со встроенным мессенджером для настольных ПК или мобильных устройств. Кроме того, подключаться к таким онлайн-встречам сотрудники смогут и со специализированных ВКС-терминалов, работающих по протоколам SIP/H.323. Максимальное количество докладчиков на экране в конференциях Trueconf — до 49 человек, а общее количество участников — до 1 тыс. в ролевой (селекторной) конференции.

«Пандемия доказала, что эффективность работы удаленных сотрудников более чем на 80% зависит от качества программных средств, которыми они пользуются. Поэтому сегодня ни у кого не возникает сомнений в необходимости создания единых пространств для корпоративных коммуникаций и удалённой работы, чего можно достичь только совместными усилиями. Партнерство Trueconf и «Мой офис» — важный шаг для достижения этой цели», — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf.

«Наше исследование показало, что 65% коммерческих клиентов нуждаются в ускорении коммуникации и хотели бы иметь внутри офисного ПО удобный инструмент для резервирования видеоконференций. Эффективное взаимодействие «Мой офис» и Trueconf позволило нам в короткий срок предложить бизнесу востребованную функциональность. Мы надеемся, что теперь пользователям будет удобнее работать с нашими продуктами», — отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис».