CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

МТС объявила дату проведения годового общего собрания акционеров

МТС объявила о решении совета директоров МТС созвать годовое общее собрание акционеров 22 июня 2022 г.

Годовое общее собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 30 мая.

Совет директоров также определил, что до 12 мая от акционеров МТС будут приниматься предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти крупно оштрафовали «Ростелеком» за недоработки по электронному правительству. Работы еще на 100 миллионов не приняты

«Ростех» нацелился отобрать у государства «Ростелеком»

Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера»

Премия «Инновация года 2022»: начат отбор номинантов

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»