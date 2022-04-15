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Wi-Fi 6 в офисе: давайте сделаем это без проводов

Современный офис сильно изменился за последние несколько лет. Российские компаний адаптировались к гибридному режиму работы: их сотрудники меньше привязаны к конкретным рабочим местам, а для их комфортной работы внедрены необходимые цифровые решения.

Теперь участвовать в видеоконференциях с партнёрами можно из любой точки офиса без потери качества видеоизображения. Сотрудники практически перестали звонить друг другу по проводным стационарным телефонам — для этого есть популярные программы для аудио- и видеозвонков.

Сотрудники компаний работают из дома или кафе, могут работать даже из другого города, используя онлайн-сервисы для подключения к виртуальному рабочему месту и получения полного доступа к корпоративным ресурсам.

Для стабильной работы без проводов необходим современный транспорт, который позволит передавать данные большому количеству устройств на высокой скорости. Таким транспортом становится Wi-Fi 6.

При его использовании скорость передачи данных между устройствами может достигать 1,2 Гбит/с. Возможно подключение к точкам доступа сразу нескольких десятков устройств, между которыми скорость интернет-соединения будет распределяться в необходимых пропорциях. У этого стандарта есть ещё несколько особенностей, которые позволят более эффективно использовать офисные пространства компаний.

Более подробно о технологии и уже реализованных с ее применением кейсах расскажет Сергей Яранцев, менеджер по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет», на конференции CNews «Современный цифровой офис 2022» 19 апреля.

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