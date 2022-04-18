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Игорь Плотников назначен вице-президентом по качеству и клиентскому опыту «билайна»

«билайн» объявил о назначении Игоря Плотникова вице-президентом по качеству и клиентскому опыту. На этой позиции Плотников будет отвечать за качество связи и развитие сети с учетом интересов клиентов, а также за удовлетворенность клиентов услугами и сервисами оператора.

Игорь Плотников присоединился к «билайну» летом 2020 г. в должности директора по развитию сетей и технологий. До этого он занимал различные должности в МТС, где прошел путь от стажера до руководителя по развитию сети, получив опыт работы в департаментах контроллинга, развития продуктов и услуг, качества и клиентского опыта.

Мария Елаева, занимавшая пост вице-президента по качеству и клиентскому опыту ранее, приняла решение продолжить свою карьеру вне компании. Александр Торбахов, генеральный директор «билайна» отметил: «Я приветствую Игоря в новом статусе и уверен, что его опыт и компетенции помогут нам поддерживать тот высокий стандарт клиентского опыта, который мы установили для себя несколько лет назад. Последние два года были для билайна временем самой активной стройки за всю историю компании, нам удалось вывести нашу сеть на очень высокий уровень. Мы продолжим работать над усилением наших позиций, и я уверен, что компетенции Игоря позволят нам достигать серьезных результатов.

Я также благодарю Марию Елаеву за ее вклад в развитие компании, вовлеченность и высокие результаты, желаю ей успехов в новой работе в новой для себя отрасли».

В новой должности Игорь будет находиться в прямом подчинении генерального директора «билайна» Александра Торбахова.

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