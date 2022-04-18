«Ростелеком» установил почти 90 тыс. умных приборов учета электроэнергии в Пермском крае

«Ростелеком» за четыре года установил почти 90 тыс. умных приборов учета электроэнергии в Пермском крае. Около 70 тыс. счетчиков сотрудники компании интегрировали на первом этапе реализации проекта – в период с 2018 до 2020 г. Еще 20 тыс. приборов учета установили к началу 2022 г., таким образом, завершив этот проект. Работы были выполнены в рамках контракта с компанией «Россети Урал».

По словам заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала «Россети Урал» – «Пермэнерго» Александра Шагова, модернизация систем учета электроэнергии – один из важных элементов цифровой трансформации жилищно-коммунального хозяйства.

«Жителям Пермского края, у которых установлены интеллектуальные приборы учета электроэнергии, не придется самостоятельно фиксировать и передавать показания. Умные многотарифные счетчики со встроенным радиомодулем делают это автоматически на регулярной основе без участия человека. Вообще модернизация систем учета электроэнергии является одним из элементов цифровой трансформации электросетевого комплекса. Она позволяет внедрить новые сервисы для потребителей (расширенное тарифное меню, дистанционный сбор показаний, фиксация отключений, наблюдение в онлайн режиме за качеством электроэнергии и выявление неполадок в работе сети), создает условия для повышения эффективности работы сетевого комплекса, улучшения показателей качества и надежности электроснабжения потребителей», – сказал Александр Шагов.

Директор пермского филиала «Ростелекома» Петр Козловский отметил, что умные технологии позволяют экономить электроэнергию и снижать ее потери в электросети как на промышленных объектах, так и в жилых домах края. Новые приборы учета электроэнергии защищены от негативных погодных условий (ветра, дождя, солнечных лучей) и максимально точно фиксируют объем потребленной электроэнергии.

«Основная задача любой отрасли сегодня – автоматизировать технологические решения и бизнес-процессы. Применение информационной системы, построенной по принципам интернета вещей, позволяет использовать ресурсы эффективнее и экономичнее, что сегодня актуально для каждого региона страны в общем и для Пермского края в частности», – сказал Петр Козловский.