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Российский разработчик Qtech – новый вендор RRC Group

RRC Group, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений, объявляет о подписании партнерского соглашения с российским производителем ИТ и телекоммуникационного оборудования Qtech. По условиям договора, RRC будет продвигать на российском рынке комплекс решений для операторов связи, предприятий и организаций B2B и B2C сегмента. Об этом CNews сообщили представители RRC.

«В тандеме с Qtech мы сможем обеспечить наших партнеров набором необходимых решений в условиях растущего спроса на телекоммуникационное оборудование отечественного производства, – сказал Вадим Ковалевский, руководитель департамента инфраструктурных решений RRC – В последние годы особенно актуальна тема замещения иностранного оборудования таких как телефоны, коммутаторы, серверы, точки доступа и т.д. Поскольку компания Qtech активно развивается в этом направлении, у коллег накопился опыт успешной реализации данных процессов на производстве и мы готовы вместе приступить к решению сложных и интересных задач».

Компания Qtech – российский разработчик телекоммуникационных решений, которая с 2006 г. вывела на рынок более 200 линеек оборудования. В число клиентов Qtech входят телекоммуникационные компании России, включая «Ростелеком», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Транстелеком», «Волгателеком», «Гарс телеком», «Мастертел», а также более 900 провайдеров, госкомпаний и корпоративных клиентов.

Оборудование Qtech зарекомендовало себя на рынке операторов связи и интернет-провайдеров, где требования достаточно высоки. Сегодня компания предлагает большое количество линеек для государственного и корпоративного рынка, выпуская сетевое и абонентское оборудование мирового уровня, в том числе коммутаторы, wi-fi, системы видеонаблюдения и IP-телефонии.

В рамках сотрудничества с Qtech компания RRC будет предлагать российским партнерам специализированное аппаратное и сетевое оборудование для высокоскоростной обработки данных: маршрутизаторы, телевизионные приставки, беспроводные точки доступа, стековые и управляемые коммутаторы доступа, агрегирующие коммутаторы и маршрутизаторы и т.д. Также, компания располагает разработками программного обеспечения для телекоммуникационного оборудования в соответствии с самыми повышенными запросами к пропускной способности и качеству обслуживания (QoS).

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Компания RRC основана в 1992 г. и является международным широкопрофильным дистрибьютором телекоммуникационного и сетевого оборудования, устройств автоматической идентификации и сбора данных, систем информационной безопасности, инфраструктурных решений. Компания RRC работает на рынках России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Грузии. Продуктовый портфель компании – более 60 вендоров мирового класса, таких, как Avaya, Cisco, IBM, CheckPoint, Zebra Technologies и др. Партнерская база насчитывает более 6000 партнеров.

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