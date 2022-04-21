CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Мобильная связь Интернет Big Data
|

«Мегафон»: россияне стали меньше слушать музыку

По данным «Мегафона», в первой половине апреля 2022 г. общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта. На фоне ограничений пользователи начали переходить в российские сервисы – наибольший рост зафиксирован в приложении «Яндекс.музыка».

Специалисты «Мегафона» с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала «Яндекс.музыка» – количество пользователей увеличилось на 15%, в «VK музыке» – на 10%, а в «Звуке» – на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Чаще других музыкальными сервисами пользуются жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Операторов связи освобождают от поборов, благодаря которым в российских деревнях есть связь

США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского

Власти выпустили методичку для МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2 по предельному росту тарифов на мобильную связь

Премия «Импортозамещение года 2022»: начат отбор номинантов

Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль

Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»