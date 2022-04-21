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МТС инвестировала в развитие сети на курортах России 1,7 млрд рублей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, полностью подготовила сеть к нагрузкам курортного сезона 2022 г., вложив в модернизацию, увеличение емкости, скорости и покрытия сетей на популярных курортах России более 1,7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 12 месяцев к апрелю 2022 г. МТС провела комплексную работу по расширению и умощнению сетей на курортах Краснодарского края, Республики Дагестан, Кавказских минеральных вод и Республики Алтай, проведя анализ больших данных по распределению турпотоков прошлого года, выявлению популярных направлений при покупке билетов и бронировании отелей, а также другой информации, на основе которой МТС определила самые востребованные места отдыха предстоящего сезона отпусков и весенних праздников.

«Мы активно развиваем сеть в популярных курортных регионах России, чтобы обеспечить высокое качество услуг связи для всех отдыхающих. Особенностью таких территорий является неравномерное распределение максимальных нагрузок на сеть: для морских курортов – это весна-ранняя осень, для горнолыжных – зима. Поэтому, проводя работы по умощнению сети, нам нужно было не только обеспечить максимальный запас ее пропускной способности, но и эффективно распределить инвестиции. Наши собственные наработки по анализу больших данных позволили успешно справиться с этими задачами: мы выбрали наиболее популярные у туристов направления и в этих местах последовательно улучшали работу сети», – отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

В Краснодарском крае на побережье Черного моря от Сочи до Анапы, включая Геленджик и Новороссийск, а также на Азовском побережье в районах Ейска, станиц Должанская, Голубицкая у Пересыпи и Кучугур МТС улучшила качество покрытия сетей LTE на всей протяженности побережья. За счет модернизации 80% действующего оборудования и строительства более 630 базовых станций в регионе обеспечен рост емкости сети до 50%. На 553 базовых станциях произведен рефарминг под диапазон LTE 2100. Эти меры позволили увеличить скорость мобильного интернета на курортах Краснодарского Края в среднем на 60%.

В Республике Дагестан на Каспийском побережье от Махачкалы до Дербента МТС построила свыше 230 базовых станций, провела работы по двукратному расширению полосы LTE 2600, что позволило в курортной зоне увеличить емкость сети на 40% и обеспечить рост скорости интернета в среднем на 20%.

Все курортные города и крупные рекреационные комплексы Кавказских минеральных вод в Ставропольском крае обеспечены устойчивой связью. На этих территориях МТС построила более 180 базовых станций, увеличила емкость сети на 50% и обеспечила рост скорости в среднем на 40%. До лета компания проведет работы по расширению полосы частот для сети LTE 1800.

В Республике Алтай на берегу Катуни от Горно-Алтайска до Чемала МТС провела комплексную модернизацию сети курортного кластера, построила десятки новых базовых станций, что обеспечило прирост емкости на 30%, а средней скорости мобильного интернета на 15%. ***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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