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Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» доступно в 10 регионах

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Томске и Томской области. Таким образом, подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно уже в 10 регионах. Ранее eSIM от оператора стали доступны для подключения в Москве и области, Красноярске, Саратове, Новосибирске, Оренбурге, Омске, ХМАО, ЯНАО и Тюмени.

С 21 апреля подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в офисах Газпромбанка в Томске и Томской области. Кроме того, можно заказать eSIM на дом на сайте «ГПБ мобайл». Подключение к услугам происходит после заключения договора оказания услуг связи путем сканирования QR-кода. С помощью QR-кода абонент может установить на виртуальную SIM-карту настройки оператора.

Нина Цирулик, генеральный директор «ГПБ мобайл», ранее поделилась планами оператора по запуску возможности подключения к услугам связи по технологии eSIM в новых регионах. Также она сообщила, что оператор рассматривает возможность дистанционного заключения договора на услуги мобильной связи в мобильном приложении «ГПБ мобайл».

eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоваться сразу несколькими номерами, даже если его телефон не поддерживает 2 SIM-карты. Технология удобна и безопасна: eSIM можно использовать одновременно с пластиковой SIM-картой с разными номерами и тарифами на одном устройстве, ее нельзя потерять или сломать, а данные на ней защищены блокировкой смартфона. Технологию поддерживают большинство современных моделей телефонов. Перечень моделей телефонов, которые поддерживают eSIM, можно найти на сайте «ГПБ мобайл».

Для абонентов, которые подключаются к «ГПБ мобайл» по eSIM, доступны все тарифы оператора и бонусы: удвоение тарифного пакета в первый месяц после подключения и 1 тыс. бонусных рублей на мобильный счет за переход со своим номером.

В случае перехода на eSIM «ГПБ мобайл» со своим номером абоненту будет необходимо получить SIM-карту или eSIM оператора с временным номером. Процесс переноса номера займет не более 8 дней, после чего абонент сможет пользоваться eSIM оператора «ГПБ мобайл» и получит 1 тыс. руб. за переход со своим номером.

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