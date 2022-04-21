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«Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM

Российский телеком-провайдер «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM.

Связка АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM — это универсальное решение, которое позволяет оценивать затраты на маркетинг и продажи, считать конверсию и эффективность телефонных звонков менеджеров. Работа сервисов строится на изучении запросов клиентов и исходящих обращениях сотрудников компаний. Все данные по коммуникациям фиксируются в виртуальной АТС «Телфин.офис» и затем автоматически попадают в Synergy CRM. Диалоги и контакты также дублируются в корпоративную клиентскую базу компании-заказчика.

Интеграция АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM позволяет звонить напрямую из CRM-системы или любой страницы браузера Google Chrome и при этом экономить время на внесении данных в клиентские карточки. В случае самостоятельного первого обращения покупателя в компанию CRM-система автоматически создает контакт или сделку с возможностью выбора воронки продаж. Пропущенные обращения при использовании интеграции исключены, поскольку система автоматически напоминает менеджеру о необходимости перезвонить.

Наибольшее значение интеграция АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM имеет для отделов продаж и маркетинга. Удобная статистика по звонкам и запись разговоров, которые можно прослушать непосредственно в CRM-системе, существенно сокращают время на поиск информации по клиентам. Объединенные фиксированные данные из АТС «Телфин.офис» и системы Synergy CRM позволяют вести полную историю сотрудничества с заказчиками, анализировать причины их обращений, выявлять потребности для дальнейшего расширения ассортимента и предложений.

Кроме того, интеграция АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM предоставляет возможность руководителям отделов продаж и маркетинга в реальном времени получать и анализировать номера входящих звонков от новых клиентов. С помощью этой функции компании-пользователи рассчитывают эффективность рекламных каналов с разными телефонными номерами и оптимизируют маркетинговый бюджет под задачи бизнеса.

«Сегодня уже более 35% абонентов «Телфин» используют телефонию для анализа работы сотрудников и изучения клиентского поведения. Еще в 2021 г. компании вручную изучали эти данные, а сегодня бизнесу доступны автоматизированные инструменты для поиска диалогов по ключевым фразам, оценки звонков по важным параметрам. Единое решение, созданное на базе виртуальной АТС «Телфин.офис», CRM-системы Synergy CRM и сервиса речевой аналитики позволяет комплексно решать задачи отдела продаж и маркетинга: персонализировать рекламные кампании и коммуникации, определять уровни компетенций сотрудников, контролировать соблюдение скриптов и стандартов телефонного обслуживания», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

«Для 70% наших клиентов интеграция телефонии с CRM является обязательным условием работы. Объединяя бизнес-приложения, компании расширяют функциональность корпоративной сети: настраивают умную маршрутизацию, всплывающие карточки клиентов. В результате, обращения приходят сразу на персональных менеджеров. При этом сотрудники заранее знают, кто из клиентов звонит. Такие базовые скрипты продаж как приветствие по имени, напоминание о ранее согласованных договоренностях и сделках, повышают лояльность и экономят время не только клиентов, но и сотрудников. Растет число обработанных звонков, производительность труда, повышается также уровень сервиса в компании», — сказал Артур Варданян, руководитель отдела продаж Synergy Soft.

За I квартал 2022 г. более 100 организаций подключили интеграцию АТС «Телфин.офис» и Synergy CRM для отделов продаж и маркетинга. Сервисы «Телфин» и Synergy CRM совместно помогают компаниям закрывать задачи в области управления персоналом, складами, финансами. Интеграцию бизнес-приложений выбирают представители различных сфер бизнеса, где необходима цифровизация и автоматизация коммуникационных процессов. Наибольшим спросом интеграция пользуется в среднем и малом бизнесе, здравоохранении, спортивных и развлекательных организациях.

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