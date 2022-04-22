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Туристов в Ростовской области будет встречать SMS-гид МТС

Компания МТС совместно с АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» в преддверии нового туристического сезона запустили виртуальный путеводитель для абонентов, приезжающих на Дон из других регионов страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приветственное SMS-сообщение, которое будет приходить всем гостям области, содержит ссылку на гид с рекомендациями культурного и гастрономического туризма.

Виртуальный гид включает всю необходимую для приезжающих информацию: от знаковых мест до телефонов экстренных служб. Гости Ростовской области узнают, чем гордится регион, как и где отдыхают местные жители, какие блюда стоит обязательно попробовать. Путеводитель рассказывает не только о популярных достопримечательностях – Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске или ландшафтном парке «Лога» в Каменском районе, но и открывает небанальные маршруты и развлечения: «Барная миля» в Ростове, путешествие на плоту по Дону, поездки на море в хутор Мержаново или в пустыню среди хвойного леса. Из виртуального гида гости также узнают, чем жердела отличается от абрикоса, что означает слово «кулек», из чего готовят курник и др.

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Приветственное SMS-сообщение

Входящее SMS-сообщение со ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов МТС. SMS-гид также доступен на сайте МТС, им могут воспользоваться абоненты всех операторов связи с любого мобильного устройства.

«В прошлом году Ростовскую область посетило около трех миллионов человек. При этом больше половины из них были автомобильные путешественники, прибывшие в регион на собственной машине. Мы ожидаем, что в текущем сезоне внутренний поток туристов может оказаться значительно выше, поэтому туриндустрия пересматривает подходы к популяризации своих продуктов, открывает для себя новые каналы продвижения, в том числе цифровые», — отметила директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова.

«В Ростовской области каждый сможет насладиться вкусной и сытной едой, душевно отдохнуть на берегу Таганрогского залива или реки Дон. Достаточно раз увидеть красоту донских степей, ощутить радушие и гостеприимство местных жителей, и навсегда влюбиться в наш регион. Виртуальный путеводитель поможет туристам не только познакомиться с культурой и историей области, но и лучше узнать ее жителей, открыть для себя что-то новое», – сказал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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