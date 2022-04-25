«Билайн» намерен стать единым оператором цифровой рекламы в магазинах

«Билайн» готов предложить ритейлу инструменты для эффективных рекламных кампаний и может стать единым оператором digital instore рекламы в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба оператора.

«Реклама в розничных магазинах на экранах и через аудиосообщения — это формат, развитие которого может способствовать возможностям для продвижения в ритейле. Преимущества рынка digital instore в его доступности: рекламный инвентарь совершенствуется и дешевеет, что делает технологии представления информации с электронных носителей, установленных в общественных местах, более выгодным для использования в сравнении, например, с традиционными статичными носителями», — сказал руководитель департамента развития альтернативных каналов монетизации дирекции по рекламному бизнесу и инновациям «Вымпелкома» Илья Цесельчук.

По данным «билайна», которые привел представитель компании, при стандартной частоте показа рекламного ролика на экранах один раз в три минуты можно гарантировать, что каждый покупатель видел рекламу как минимум однажды. Серьезный рост, отметил Цесельчук, наблюдается в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG): освободившиеся бюджеты перешли из других медиа, а торговые сети одновременно увеличили количество инвентаря. Также можно смело сказать, что охваты FMCG устойчивы к кризисам — они не упали во время пандемии.

К проблемным сторонам рынка digital instore, констатировал Цесельчук, стоит отнести отсутствие единых стандартов, сложности с измерением аудитории рекламных кампаний, недостаток связи с другими медиаканалами и, как следствие, трудности со встраиванием в омниканальные кампании.

«Решению этих проблем способствовало бы создание комплексной инфраструктуры - единого оператора digital instore рекламы в ритейле с собственным ПО для управления кампаниями, технологиями для персонализации рекламы и возможностью интеграции с digital продуктами и технологиями на базе Big Data. Исходя из данных предпосылок, билайн делает шаги в указанном направлении», — пояснил представитель «Вымпелкома».