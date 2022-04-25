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«Мегафон» станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

«Мегафон» окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды в Ташкенте. Это предусмотрено соглашением, подписанным 25 апреля 2022 г. с Хокимиятом столицы. В ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга.

Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте.

«Вопросы защиты окружающей среды сегодня находятся в числе приоритетных в большинстве стран. Развивается законодательство в сфере охраны природы, промышленные предприятия ищут возможности для сокращения негативного влияния. Современные цифровые решения значительно упрощают эту задачу – они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации. У «Мегафона» есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить Хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи», – отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «Мегафона» Эмин Антонян.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с «Мегафоном». Узбекистан ставит цифровизацию одним из приоритетных направлений развития. Так, в 2020 г.. вступила в силу стратегия трансформации регионов и отраслей «Цифровой Узбекистан-2030». За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа и сотрудничество с «Мегафоном» – логичное продолжение начатого», – сказал заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексей Хен.

Среди решений «Мегафона», успешно работающих в российских регионах, есть аналитическая платформа «Мегафон экология», которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды – воздуха и воды, оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления в удобном формате – по электронной почте, в push-уведомлении или SMS. Платформа способна в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать экологические инциденты и аварийные ситуации.

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