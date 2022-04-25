CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интеграция Бизнес-приложения
|

Voximplant предоставит возможность разработчикам встраивать аудио- и видеоконференции в приложения и сайты

Voximplant, интеллектуальная облачная коммуникационная платформа, представила решение, позволяющее разработчикам и компаниям встраивать аудио- и видеоконференции в свои приложения и внутрикорпоративные информационные системы. Интеграция высококачественных аудио- и видеоконференций в привычные сервисы предоставляет пользователям удобные возможности для проведения вебинаров, общения, коллективной работы и других коммуникаций непосредственно из своего приложения, без переключения на сторонние приложения и интерфейсы.

Voximplant предоставляет компаниям возможность наделить свое решение следующими характеристиками: до 50 активных участников; до 100 зрителей в режиме трансляции; проведение конференций в разрешении Full HD; возможность использования нескольких камер для одного участника; функция записи; сквозное шифрование; соответствие требованиям GDPR и HIPAA.

Интеграция аудио- и видеоконференций в приложение или сайт занимает не более 10 минут. Voximplant предоставляет для разработчиков и компаний 3 готовых шаблона пользовательского интерфейса, каждый из которых включает в себя дополнительные опции – «реакция», «поднятие руки» и другие.

Разработчикам предоставляется доступ к исходному коду для бесшовной интеграции в мобильные и веб-приложения. Также команда Voximplant может полностью взять на себя кастомизацию конечного продукта исходя из бизнес-задачи заказчика – от написания кода до полной реализации видеорешения.

«В ситуации, когда традиционные сервисы конференцсвязи становятся менее доступными, мы видим растущую тенденцию со стороны компаний встраивать видеосвязь непосредственно в свои приложения и интегрировать ее с бизнес-логикой. Voximplant и ранее предоставлял всестороннюю поддержку аудио- и видеосервисов, теперь мы предлагаем готовое решение, которое требует минимальных усилий для успешной интеграции этих сервисов со стороны команды разработчиков. Наши клиенты могут использовать видеоконференцсвязь в рабочих процессах, встраивать в свои приложения, а также использовать для других бизнес-задач», – сказал Игорь Шеко, руководитель отдела frontend разработки компании Voximplant.

Voximplant предоставляет компаниям и организациям возможность использовать разнообразные встроенные голосовые, видео и SMS-решения. Помимо видеоконференций, клиенты могут использовать платформу для других бизнес-целей: от поддержки клиентов и колл-центров до проведения вебинаров и других онлайн-мероприятий.

Два ключевых продукта Voximplant – облачная платформа и омниканальный контакт-центр KIt позволяют разработчикам создавать коммуникационные приложения (интерактивные голосовые меню, видеоконференции и онлайн-чаты), а пользователям без опыта разработки за 30 минут получить омниканальный контакт-центр Voximplant Kit.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Twitter в шаге от продажи самому богатому человеку в мире

Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе

Российский «смартфон для параноиков» оказался не нужен. Его почти не покупают даже в условиях дефицита

Российские операторы просят у властей не изгонять их базовые станции с территории школ и вузов

Обзор баз данных PostgreSQL

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»