«билайн» на 30% увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье

«билайн» сообщил об увеличении в среднем на 30% скорости загрузки контента в Московской области. Теперь скорости мобильного интернета может быть достаточно для просмотра любимых фильмов или сериалов в высоком качестве. Значительные улучшения в скорости мобильного интернета произошли в 35 городах Подмосковья, среди которых Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Воскресенск, Лобня, Клин, Красногорск и многие другие, где проживает около 5 млн человек.

Высокий прирост средней скорости — в 2 раза по итогам внутренних замеров оказался в городе Воскресенск. На втором месте Клин, где мобильный интернет стал быстрее на 70%. Тройку лидеров замыкает Сергиев Посад, там скорость выросла на 60%.

Количество новых базовых станций «билайна» в Подмосковье увеличилось на 30% за 2021 г. В том же году сумма инвестиций в сеть составила 12 млрд рублей. Кроме этого, пресс-служба «билайна» сообщает, что оператор эффективно использует имеющийся частотный ресурс для обеспечения более качественного покрытия мобильным интернетом в Подмосковье. В начале мая 2021 г. компания завершила большой проект в Московской области по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G.

В Московской области, как и в столице, оператор строит 5G-Ready сеть. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.

Улучшения коснулись и дорог, которые связывают города Московской области и столицу. Для улучшения покрытия и стабильности соединения в пути на основных автомагистралях и железных дорогах было построено почти 1000 новых базовых станций, обеспечивающих связь на протяженности более 3000 км.

Дмитрий Машин, директор Московского региона компании «ВымпелКом»: «Как я уже не раз говорил, мы стремимся оказывать одинаково высокий уровень сервиса как в столице, так и в области. Чтобы достигнуть нашей цели в прошлом году большую часть инвестиций в развитие сети мы направили именно на Московскую область и дороги, которые связывают ее города с Москвой. Но мы не только строим там, но и настраиваем сеть определенным образом — перераспределяем частотный ресурс в пользу сетей 4G, так как видим, что все больше клиентов используют этот стандарт как для выхода в интернет, так и для голосовой связи с помощью технологии VoLTE, в том числе на своих загородных участках. Чтобы полноценно пользоваться новыми технологиями на сети, убедитесь, что кроме смартфона, стандарт 4G также поддерживает ваша сим-карта. При необходимости, ее заменят на новую без потери номера».