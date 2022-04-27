Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года

Фиксированный и мобильный оператор связи, разработчик программных решений MCN Telecom показал увеличение выручки в России по итогам 2021 г. на 16%, абонентской базы B2B-клиентов на 6%. Данные показатели значительно возросли по сравнению с 2020 г.

Абонентская база корпоративных клиентов, пользующихся услугами телефонии и виртуальной АТС, по итогам 2021 г. насчитывает более 9 тыс. малых и средних российских компаний. При этом прирост выручки по отдельным услугам варьируется от 30% до 95%. Так, годовая выручка по услугам основного продукта платформы облачной АТС увеличилась на 30%, по услугам мобильной и фиксированной телефонии – на 34%. Прирост выручки по услуге «Голосовые роботы» составляет 92%, по FMC (Fixed Mobile Convergence) – 47%.

В то же время ARPU B2B-клиента (англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя) по итогам года составляет 4,4 тыс. руб./мес. вместо 3,7 тыс. руб./мес. за предыдущие 12 месяцев.

В части доработки и развития телеком-платформы (CPaaS) компания также демонстрирует некоторые успехи. За год появились новые программные продукты и сервисы: чат-боты, Аутентификация (Flash Call), Call Tracking, SMS-информирование и новые функции виртуальной АТС, например, «Суфлер». К уже имеющимся прямым бесплатным интеграциям MCN Telecom: amoCRM, «Битрикс 24», retailCRM, SalesPlatform, EnvyCRM, UMI.CMS, Albato, Apix-Drive, «1C-Рарус», S2 CRM, Yclients добавились Yucrm, AlfaCRM, «Мойсклад» и «Простые звонки».

За последние 12 месяцев оператор связи расширил сеть «домашнего» региона MVNO вдвое. На сегодняшний момент корпоративные и частные клиенты MCN Telecom могут подключить услуги мобильной связи на выгодных условиях в 43 регионах России. По итогам 202 г. сеть стационарной телефонной связи MCN Telecom в России охватывает более 65 субъектов РФ.

Количество B2B- и B2C-абонентов, пользующихся услугами мобильной связи MCN Telecom, на данный момент насчитывает более 25 тыс. пользователей.

«В 2022 г. мы планируем представить новые дополнительные услуги телеком-платформы, которые помогут нашим абонентам автоматизировать бизнес-процессы, расширять интеграции с другими продуктами и использовать больше каналов взаимодействия со своими клиентами. Одной из целей является завершение разработки сервиса «Мультичат», объединяющего в одном решении множество каналов взаимодействия с клиентами. Кроме того, мы приступили к разработке мобильного приложения для корпоративных клиентов и будем продолжать улучшать приложение для B2C-клиентов, которое доступно сегодня как для пользователей устройств с операционной системой iOS, так и Android», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.