МТС поможет удаленно контролировать технологическое оборудование в сети интернета вещей

МТС объявила о запуске сервиса удаленного мониторинга оборудования Monitoring Events (MONTE). Это первая на рынке система для контроля состояния абонентских устройств в сети интернета вещей (NB-IoT), которая позволяет контролировать работоспособность датчиков и счетчиков в труднодоступных районах и позволяет избежать необходимости регулярных выездов для очных проверок аппаратуры, утверждают в компании.

Сервис МТС дает возможность удаленно контролировать местоположение и работоспособность аппаратуры. Решение позволяет настроить уведомления о том, что абонентское устройство уже недоступно или, наоборот, стало доступно для услуг передачи данных в сети NB-IoT. Это особенно актуально в случае, если устройство расположено в труднодоступном месте, где сложно провести очную проверку. Например, если речь идет о размещении мониторинг-терминалов в местах с повышенной температурой. Кроме того, сервис необходим для безопасности датчиков и приборов, установленных на объектах, где критически важно своевременно проверять их работу, например, счетчики газа и жидкости на трубопроводах.

MONTE позволяет отслеживать такие параметры устройства, как статус подключения, доступность для коммуникации, местоположение, роуминговый статус и т.д. Мониторинг доступен для устройств, работающих как с IP-трафиком, так и с NIDD-трафиком (Non-IP Data Delivery). Технология NIDD дополнительно обеспечивает высокую степень безопасности и позволяет снизить нагрузку на сеть.

Система доступна для клиентов платформы «М2М-Менеджер», которая позволяет разработчикам приложений и продуктов управлять устройствами, подключенными посредством NB-IoT. До 31 декабря 2022 г. сервис предоставляется бесплатно.