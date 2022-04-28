МТС улучшила связь для путешествующих в Тару

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении покрытия LTE в Омской области. К началу летнего туристического сезона компания провела технические работы и усилила сеть вдоль автодороги, связывающей Омск и один из старейших городов Сибири – Тару. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания установила дополнительное телеком-оборудование стандарта LTE вдоль автодороги Омск-Тара общей протяженностью более 300 км. В результате доступ к мобильному интернету на скорости до 100 Мбит\с получили многочисленные туристы, направляющие в Тарский район на личном транспорте, а также абоненты МТС, проживающие в селах Новоархангелка, Могильно-Старожильск, Шипицыно и других малых населенных пунктов.

«Последние несколько лет мы активно развиваем сеть не только в крупных городах и районных центрах, но и в тех местах, куда омичи приезжают отдыхать. В конце прошлого года мы на четверть «разогнали» интернет в самой Таре, а сейчас завершили проект по улучшению качества связи на автодороге, ведущей в город, чтобы туристы могли без труда пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. Кроме того, жители придорожных сел и деревень получили доступ к сети LTE, что позволит им пользоваться различными цифровыми сервисами – от госуслуг и дистанционной записи к врачам до онлайн-кинотеатров и платформ для удаленной работы», – отметил директор компании МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Тара является любимым местом «туров выходного дня» для жителей Омска. Исторический облик города, основанного в 1594 г., составляют купеческие особняки, воссозданный участок крепостной стены, Спасский кафедральный собор и др. Кроме прогулок по историческому центру, туристы посещают в Таре учреждения культуры – дом-музей актера Михаила Ульянова, Северный драматический театр и Дом дружбы.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.