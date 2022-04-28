МТТ расширил возможности виртуальной АТС с помощью «Простых звонков»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности виртуальной АТС «МТТ Бизнес», добавив интеграцию с сервисом «Простые звонки». Теперь у клиентов «МТТ Бизнес» еще больше возможностей, чтобы легко и быстро подключить виртуальную АТС к любой из 40+ наиболее популярных CRM и ИТ-систем, среди которых amoCRM, Битрикс24, YClients и др. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Интеграция с CRM через сервис «Простые звонки» позволит клиентам «МТТ Бизнес» еще больше автоматизировать продажи и обслуживание: звонить из CRM в один клик, прослушивать записи разговоров в карточке клиента, автоматически распределять входящие звонки на нужных сотрудников, а также вести и анализировать статистику звонков.

«Простые звонки» – это ускорение обслуживания постоянных клиентов в два-три раза и экономия до 10% времени сотрудников, часто говорящих по телефону. Поддерживаются более 2000 комбинаций CRM и систем телефонии. Настраивается за 30 минут, запуск дополнительных программ не требуется. Для клиентов МТТ — специальный промо-период: два месяца сервиса бесплатно.

«Мы уделяем особое внимание улучшению клиентского опыта, отвечая на запросы наших клиентов с помощью своих и партнерских сервисов, – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – С сервисом «Простые звонки» мы не только расширяем интеграционный функционал нашей виртуальной АТС, но и для существующих клиентов «МТТ Бизнес» открываем еще больше возможностей по автоматизации продаж и обслуживания».

«Время – ресурс не возобновляемый, как и лояльность клиентов. «Простые звонки» экономят рабочее время. Не заставляйте клиента слушать, что операторы заняты, соединяйте постоянных клиентов быстро с нужным специалистом, – отметил Константин Новгородцев, руководитель сервиса «Простые звонки». – Довольные клиенты – главный актив и запас прочности любой компании».

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и др.