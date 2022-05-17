МТС обеспечила системой умного видеонаблюдения предприятие OSQ Group в Калининграде

МТС внедрила систему умного видеонаблюдения, управления и контроля доступа с функцией Face ID на предприятии OSQ Group, российского производителя картонной упаковки. Видеонаблюдение позволяет обеспечить комплексную систему безопасности на производстве, включая мониторинг доступа на предприятие и контроль качества производственных процессов и работы персонала.

Система видеонаблюдения МТС охватывает внутренние помещения и уличную территорию производства и включает в себя 30 камер и оснащение входных групп турникетами с оборудованием для распознавания лиц. В круглосуточном режиме ведется запись изображения и звука, в том числе в темное время суток. Руководство компании и сотрудники службы безопасности могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал.

Доступ на предприятие теперь осуществляется при помощи системы управления и контроля с функцией Face ID. Терминалы на точках прохода с турникетами идентифицируют сотрудников предприятия по лицу, что позволяет исключить проникновение на территорию посторонних лиц, а также контролировать рабочее время сотрудников и соблюдение ими трудовой дисциплины.

Система видеонаблюдения дополнительно оборудована резервными источниками бесперебойного питания, что существенно повышает ее общую надежность: даже в случае отключения электричества камеры будут вести запись, а терминалы доступа – пропускать сотрудников в обычном режиме.

«Одна из ключевых задач реализованного проекта – отслеживать всю производственную цепочку, включающую зону разгрузки и приема сырья, производственные цеха и зону выгрузки готовой продукции. Видеонаблюдение помогает контролировать соблюдение технологий и производственных процессов, санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварийные ситуации. Внедрив систему умного видеонаблюдения МТС на предприятии в Калининграде, мы повысили трудовую дисциплину, производительность и безопасность труда, что благотворно сказывается на эффективности производства и объемах выпускаемой продукции», – отметил Евгений Токаренко, генеральный директор OSQ Group,

«Новые предприятия в Калининграде – это не только дополнительные рабочие места, но и развитие отечественных технологий и выпуск российской продукции, что особенно важно в нынешних реалиях. Мы рады успешному сотрудничеству и возможности предоставить самые передовые технологичные решения для новой производственной площадки российского предприятия. В последнее время наибольшим спросом у наших клиентов пользуются именно комплексные решения, включающие не только видеонаблюдение, но и видеоаналитику. Сферы применения систем видеонаблюдения сейчас очень разнообразны – ЖКХ, здравоохранение, логистика, добывающая и перерабатывающая промышленность, производство. «Умные камеры» помогают бороться с лесными пожарами, контролировать удаленные объекты, формировать комфортную городскую среду, обеспечивая порядок на дорогах и массовых мероприятиях, искать пропавших людей или правонарушителей. А видеоаналитика позволяет работать с данными, полученными с камер, формировать статистику и при необходимости корректировать рабочие процессы», – сказала Анна Хлевтова, директор МТС в Калининградской области.