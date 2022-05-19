«Обит» модернизировала сеть бесплатного доступа в интернет в ГМЗ «Петергоф»

«Обит» завершила проект по расширению зоны покрытия и улучшению качества связи в Нижнем парке Петергофа.

В рамках проекта был выполнен комплекс работ по развитию оптоволоконной сети, замене хот-спотов на более современные модели и установке термобоксов, которые позволят использовать Wi-Fi-сеть в круглогодичном режиме.

Сотрудничество музея-заповедника и «Обит» длится уже 12 лет – в 2010 г. ГМЗ «Петергоф» стал первым музеем под открытым небом в регионе, посетители которого получили возможность бесплатно выходить в интернет посредством Wi-Fi-связи. Все работы по организации Wi-Fi-зоны и ее обслуживанию выполняются «Обит» на безвозмездной основе.

В 2020 г. специалисты ИТ-партнера провели технический аудит состояния Wi-Fi-платформы, который выявил необходимость ее модернизации. Была разработана принципиально новая стратегия покрытия территории Нижнего парка (Верхний парк в данный момент закрыт на реконструкцию), позволившая увеличить количество одновременных подключений до 5000, расширить площадь покрытия до 1 млн кв. м и повысить стабильность сигнала. Кроме того, в результате реализации проекта модернизации выросла скорость подключения – до 900 Мб/с.

В общей сложности было смонтировано 24 точки доступа Wi-Fi. Благодаря технологии бесшовного переключения между точками гости ГМЗ смогут передвигаться по парку без потери соединения, то есть совмещать прогулки с прямыми трансляциями в соцсети, общением с близкими и т.п.

Еще одна важная деталь – по инициативе «Обит» были установлены специальные термобоксы, защищающие оборудование от неблагоприятных погодных условий. Теперь работу Wi-Fi-сети больше не придется прерывать на зимний период как это было ранее, когда все оборудование демонтировали до наступления теплого сезона.

Реализация проекта усложнялась тем, что работы проводились на территории объекта всемирного наследия, что накладывает дополнительные требования к процедурам монтажа и прокладки кабеля. Чтобы не повредить ландшафт парка, земельные работы велись вручную, с последующим восстановлением зеленых насаждений и природных элементов. Сами точки доступа аккуратно маскировались во избежание нарушение аутентичного облика исторического объекта. Так, хот-спот у фонтана «Адам и Ева» был размещен в беседке за шкафом видеонаблюдения, а оборудование у фонтана «Шахматная доска» – в кустарнике на аллее. Все места установки точек доступа предварительно согласовывались с хранителем парка и руководством ГМЗ.

Андрей Гук, генеральный директор «Обит», сказал: «Мы рады, что смогли поддержать наших друзей в этот непростой для всех культурных объектов период. Надеемся, что наши компетенции и технологический стек будут еще больше способствовать тому, чтобы сделать один из величайших памятников и символов нашего города не только точкой притяжения для туристов, но и комфортным местом пребывания для петербуржцев. Расширенные возможности нашей Wi-Fi-платформы объединяют историческое наследие и современность, связывают не только поколения, но и современников – ведь теперь они беспрепятственно смогут делиться своими эмоциями, фото и видеоконтентом – как с близкими, так и с многотысячной аудиторией соцсетей или блогов».