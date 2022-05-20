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МТС получила разрешение на продолжение программы ADR до 12 июля 2022 года

МТС объявила о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации удовлетворила ходатайство МТС сохранить программу американских депозитарных расписок (ADR). Комиссия разрешила МТС продолжить обращение ADR компании за пределами России до 12 июля 2022 г. включительно.

В России 27 апреля 2022 г. вступили в силу поправки в закон «Об акционерных обществах», согласно которым российские компании должны инициировать действия, направленные на прекращение обращения депозитарных расписок, или обратиться за разрешением в комиссию на продолжение программы АDR за рубежом.

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