Тариф Tele2 с домашним интернетом стал доступен еще в 15 регионах

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о расширении географии решения «Домашний интернет для абонентов Tele2». Оно позволяет клиентам добавить к тарифному плану безлимитный высокоскоростной домашний интернет и цифровое телевидение. Роутер можно приобрести в рассрочку на один или два года. Помимо Москвы и Тулы, опция стала доступна жителям еще 15 регионов.

Tele2 запустила конвергентное решение совместно с компанией «Ростелеком». Теперь возможность добавить к мобильному тарифу домашний интернет и цифровое ТВ появилась у жителей еще 15 регионов страны – Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. Главная особенность сервиса заключается в том, что клиенты могут включить домашний интернет в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Таким образом оператор персонализирует тарифы и дает пользователям больше свободы в управлении услугами связи.

Предложение доступно на популярных тарифных планах линейки «Мой», а также на ряде архивных тарифов. Доплата за подключение домашнего интернета составит от 100 до 500 руб. в зависимости от скорости и региона. Добавленные услуги не меняют привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа.

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салоне связи или через цифровые каналы: в мобильном приложении оператора и в личном кабинете. Абонент самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования. Если клиенту потребуется роутер для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку – на один или два года.

Первыми регионами, где оператор реализовал конвергентное решение осенью прошлого года, стали Москва, Московская и Тульская области. Оператор проанализировал подключения клиентов к домашнему интернету и телевидению с момента запуска опции. В Москве в январе-марте 2022 г. среднемесячное число подключений выросло на 91% по сравнению с аналогичным показателем в IV квартале прошлого года. В Тульской области в I квартале 2022 г. среднемесячный спрос на сервис вырос на 34%.