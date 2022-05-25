Россияне меньше интересуются б/у автомобилями и недвижимостью

Трафик на сайты для продажи автомобилей с пробегом с начала марта снизился в среднем по России на 8%, а на сайты для продажи и аренды недвижимости — на 12%. Такие данные получил исследовательский сервис «билайн.аналитика».

Если говорить про продажу б/у автомобилей, то самое крупное снижение посещаемости зафиксировано в Новосибирске и Санкт-Петербурге — 34% и 25% соответственно. В Москве трафик на такие ресурсы снизился почти на 6%. В Ставрополе и Челябинске интерес к сайтам для продажи б/у автомобилей вырос — трафик увеличился на 57% и 14% соответственно.

Трафик на сайты для аренды и покупки недвижимости больше всего просел в Новосибирске и Нижем Новгороде — на 40% и 30% соответственно. В Москве, наоборот, подрос на 7%, а в Санкт-Петербурге снизился на 5%. В Иркутске снижение почти на 17%, в Челябинске - на 28%. В Хабаровске и Воронеже трафик на такие ресурсы снизился на 22%.