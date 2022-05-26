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«Телфин» предоставил климатической компании Mircli более 120 виртуальных телефонных номеров

Российский телеком-провайдер «Телфин» предоставил климатической компании Mircli более 120 виртуальных номеров РФ и стран СНГ. Все звонки поступают напрямую в офис организации в Москве. Кроме того, компания использует номера «Телфин» для коллтрекинга.

Mircli более 15 лет осуществляет свою деятельность на рынке климатической техники бытового и промышленного назначения, в ассортименте компании более 100 тыс. товаров. Клиентами Mircli являются частные лица, звезды, представители крупных российских и зарубежных компаний.

Для повышения качества связи, многоканального обслуживания клиентов без географической привязки Mircli подключила IP-телефонию на базе виртуальной АТС. Сегодня все звонки клиентов поступают в единый колл-центр Mircli в Москве, ежедневно компания обрабатывает более 1 тыс. обращений.

Также в рамках сотрудничества Mircli получила 120 виртуальных номеров России и стран СНГ от «Телфин». Дополнительно компания использует коллтрекинг, полноценный маркетинговый инструмент отслеживания рекламы с привязкой телефонного номера к источнику трафика или рекламному каналу. Благодаря коллтрекингу Mircli смогли оценить реальную эффективность различных рекламных кампаний, оптимизировать и повысить их результативность.

«Мы стремимся оказывать качественный консалтинг и предлагать эффективные и проверенные временем технологии в сфере телефонии для решения широкого круга бизнес-задач наших клиентов. В летний период спрос на кондиционеры и более сложные климатические установки значительно повышается, и для компаний, работающих в этой сфере, любая проблема со связью может иметь критическое влияние на показатели бизнеса за год. IP-телефония «Телфин» в этом случае — это возможность бизнеса не думать о непрофильных задачах и сконцентрироваться на решении задач клиентов», — сказал Сергей Кононов, директор по маркетингу Mircli.

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