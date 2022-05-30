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Mont стала дистрибьютором корпоративного мессенджера eXpress

Корпоративный мессенджер eXpress и дистрибьютор программного обеспечения Mont объявили о начале сотрудничества. Теперь возможности корпоративной платформы доступны для партнеров Mont.

«Сотрудничество с Mont открывает для нас новые возможности расширения географии присутствия нашего продукта на рынке. Благодаря широкой партнерской сети компании отечественный бизнес сможет получить современное и надежное решение для защищенных корпоративных коммуникаций и цифровизации бизнес-процессов», – отметил CEO компании eXpress Андрей Врацкий.

Одним из направлений работы Mont является импортозамещение западных сервисов. Компания предлагает объемный каталог программных решений, в котором представлены проверенные российские ИТ-продукты, и недавно список пополнился отечественной корпоративной платформой eXpress. Последние события на рынке информационных технологий вызвали взрывной рост спроса на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций, что стало одним из ключевых факторов начала партнерства.

«Благодарим команду eXpress за доверие к Mont. Мы уверены в перспективе продукта и уже сегодня начинаем заниматься развитием совместного бизнеса. Это стратегическое партнерство дает новые возможности удовлетворить потребность рынка в корпоративной коммуникации без рисков», – сказал Иван Ермаков, старший вице-президент Mont.

Платформа eXpress обеспечивает защищенную коммуникацию внутри корпорации, а также безопасное общение с партнерами, клиентами и внешними контрагентами. Защита информации основывается на сочетании принципа криптоконтейнера, трехуровневого шифрования на эллиптических кривых и транспортного шифрования. Сегодня это единственная система коммуникации, которая имеет децентрализованную архитектуру и использует собственный протокол шифрования, утверждают представители платформы eXpress. Мессенджер сертифицирован ФСТЭК, прошел независимые аудиты безопасности и входит в реестр отечественного ПО.

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