«Ростелеком» предложил операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой

«Ростелеком» предложил комплексное решение для операторов связи — управление сетевой инфраструктурой заказчика.

«Ростелеком» предоставляет в аренду необходимое сетевое оборудование и обеспечивает бесперебойную поддержку его работоспособности. Комплексное решение включает в себя проактивный мониторинг всей сетевой инфраструктуры, диагностику неисправностей и решение проблем с помощью удаленного доступа из любой точки мира. Заказчик может пользоваться порталом управляемых услуг и в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, формировать отчеты и заявки на круглосуточную техническую поддержку.

Решение «Ростелекома», предоставляемое по сервисной модели, позволяет оператору связи экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, гибко модернизировать и заменять оборудование под текущие задачи бизнеса, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности. Компания гарантирует качество, надежность сервиса и несет ответственность за возможные нарушения в рамках SLA.

«Ростелеком» предоставляет в аренду различное каналообразующее, приемно-передающее и иное телекоммуникационное оборудование для расширения и модернизации инфраструктуры заказчика при ограниченном объеме капитальных затрат.

Проактивный мониторинг комплексно оценивает действующую инфраструктуру, позволяя решить проблемы до того, как они негативно повлияют на бизнес заказчика. С помощью решения можно автоматизировать до 80% ручного труда, производить нагрузочное тестирование и отслеживать несанкционированные подключения. Поддерживается вся линейка популярных типов и производителей оборудования.

Круглосуточная техническая поддержка и эксплуатация позволяет снизить расходы на фонд оплаты труда заказчика за счет передачи работ по обслуживанию оборудования на аутсорсинг.

«Гибкая организация операторского бизнеса — сложная задача, требующая значительных ресурсов и знаний. Поэтому мы предлагаем операторам связи оптимальное решение, состоящее из трех базовых компонентов, которые наиболее эффективным образом отвечают текущим вызовам времени. При этом “Ростелеком” гарантирует безопасную и надежную работу своих цифровых продуктов и сервисов», — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова.

«Комплексное решение “Ростелекома”, включающее в себя аренду сетевого оборудования и услуги по мониторингу, обслуживанию и управлению оборудованием, на котором строится сетевая инфраструктура оператора связи, позволит нашим заказчикам сфокусироваться на ключевых направлениях развития бизнеса, оставив рутинную работу по сопровождению информационных систем в зоне ответственности “Ростелекома”», — отметила Наталия Крючкова.