МТС запустила в Петербурге виртуального оператора фиксированной связи на сети «ОБИТ»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, заключила соглашение о партнерстве с ИТ- и телекоммуникационной компанией «ОБИТ» для расширения сети во всех районах Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На первом этапе МТС расширит сеть домашнего интернета и ТВ на 20 тыс. квартир в микрорайоне Славянка пос. Шушары. В дальнейшем подключиться к МТС смогут жители и других районов Санкт-Петербурга. Основным преимуществом для пользователей становится доступ к пакетному тарифу, который включает мобильную связь, домашний интернет, цифровое ТВ и онлайн-кинотеатр, объединенные единым лицевым счетом.

Услуги домашнего интернета и ТВ будут предоставляться пользователям под брендом МТС на основе инфраструктуры «ОБИТ».

«Мы планомерно работаем над повышением привлекательности домашних телеком-сервисов для абонентов. Поэтому в качестве партнера мы выбрали надежного провайдера с отличной репутацией на телеком-рынке. Сотрудничество с “ОБИТ” позволит нам использовать сеть партнера в тех районах Санкт-Петербурга, где у МТС нет собственной инфраструктуры, сохраняя при этом высокое качество услуг, — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин. — Такая модель, в первую очередь, несет выгоду десяткам тысяч петербуржцев, которые получают доступ к комплексным тарифным планам, позволяющим дополнительно экономить до 40% на услугах связи».

«Одной из наших ключевых задач как ИТ-партнера мы видим содействие цифровизации на всех уровнях: от бизнеса до конечного потребителя. Кроме того, нам всегда была близка концепция максимально эффективного и осознанного использования ресурсов. Таким образом, предоставляя свою инфраструктуру под развитие экосистемы МТС, мы решаем сразу несколько системных задач, нацеленных на качественное улучшение технологического и сервисного уровня отечественного телеком-рынка», — прокомментировал генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук.

Сеть домашнего интернета и ТВ МТС в настоящее время действует на территории Санкт-Петербурга, Мурино, Кудрово, Всеволожска и Соснового Бора. Абонентам цифрового ТВ МТС в Петербурге и Ленобласти доступно свыше 200 новостных, развлекательных, познавательных, спортивных каналов, в том числе, в HD-качестве. При использовании комплексных услуг клиенты МТС получают скидки и уникальные предложения, например, бесплатную связь. Ознакомиться с подробным описанием тарифов и условий, узнать об акциях и оставить заявку на подключение можно на сайте МТС.

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«ОБИТ» предоставляет высокотехнологичные телеком- и ИТ-решения для бизнеса в 90 городах России и ближнего зарубежья. Основанный как провайдер связи в 2002 г., «ОБИТ» за 20 лет трансформировался в универсального поставщика высокотехнологичных сервисов, включающих как телекоммуникационные (создание корпоративных сетей, сетей Wi-Fi, организацию и аренду каналов, телефонную связь и Интернет, IPTV), так и нетелекоммуникационные продукты (облачные сервисы, услуги дата-центра, виртуальные серверы, ИТ-аутсорсинг, видеонаблюдение, организация РАСЦО, ГО и ЧС, обеспечение бесперебойного энергоснабжения).

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.