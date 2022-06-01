CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы 122

Группа компаний ЦРТ объявляет о создании комплексного интегрированного решения — виртуального голосового ассистента для оптимизации единой региональной информационно-справочной службы 122.

Разработка на основе искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на регистратуры, контактные центры, сократить ожидание на линии, удовлетворить потребность жителей в доступном, простом и дружелюбном городском сервисе, с которым удобно и приятно взаимодействовать.

Дмитрий Дырмовский, CEO группы компаний ЦРТ, сказал: «Решения группы ЦРТ доказали эффективность в крупном бизнесе, телеком и банках по всей стране. Текстовые и голосовые роботы демонстрируют уровень автоматизации более 80% и высокую оценку пользователей. Эти достижения, более 5 тыс. реализованных AI-проектов по всему миру, а также уникальный опыт ЦРТ в сфере здравоохранения и признание в мировых технологических бенчмарках, позволяют сделать новый шаг — перенести и масштабировать накопленную экспертизу на новые проекты — для комплексной цифровизации сферы здравоохранения. Развивая государственные сервисы, важно выбирать проверенные решения — качественный, реалистичный синтез речи робота, „интеллект“, позволяющий понимать не линейные, комплексные запросы».

Виртуальный голосовой ассистент для оптимизации службы 122 — создание и использование:

В основе решения — модели распознавания речи,адаптированные под медицинскую терминологию, что позволяет корректно распознавать специфические термины и выражения. Такие модели — результат десятилетий работы группы ЦРТ в сфере здравоохранения. Робот может помочь оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, получить информацию о готовности лабораторных исследований, зарегистрировать жалобы или проконсультировать по другим вопросам получения медицинской помощи.

Особенность решения — все технологии и продукты в голосовом роботе созданы в R&D-центре ЦРТ: продукты с применением NLU, собственные движки по распознаванию и синтезу речи. In-house-разработка гарантирует развитие и поддержку продуктов. Заказчики смогут удовлетворить все потребности в рамках единой среды не только в момент старта проекта, но и в будущем. Платформа, которая лежит в основе робота (включена в реестр отечественного ПО), позволяет задействовать не только голосовые, но и текстовые каналы коммуникаций, не беспокоясь о совместимости компонентов.

Сервис может быть развернут в облаке или On-prem — на серверах заказчика, что особо актуально в связи с высокими требованиями к безопасности инфраструктуры. В ЦРТ уже реализованы готовые интеграции голосового робота с рядом медицинских информационных систем (МИС), что значительно упростит и ускорит процесс внедрений виртуального ассистента. Из фразы «Мне нужно записаться к терапевту Сергеевой на Садовой улице. Хочу записаться в четверг, в первой половине, утром», робот определит намерение пациента и извлечет параметры запроса — специализацию и фамилию врача, адрес поликлиники, дату и время записи. Если пациент сообщит неполные данные, робот сможет сопоставить их с информацией в медицинской информационной системе, найти нужного врача и поликлинику по пересечению данных.

Робот может обеспечить живой и естественный диалог, умеет распознавать спонтанную естественную речь, верно квалифицирует шум в трубке, голоса на заднем плане, реагируя лишь на реплики приоритетного спикера — пациента. Ассистент распознает речь, анализирует ее и «перебивается» только в случае целевого вопроса, общается с учетом контекста и может менять контекст в любой момент разговора.

Виртуальный ассистент работает не только по входящим обращениям, но и по исходящим. Это позволяет автоматизировать напоминания о записи на прием, отменять запись, приглашать на вакцинацию и диспансеризацию, контролировать состояние пациентов, которые требуют наблюдения.

За последние три года группа ЦРТ реализовала более 280 проектов по цифровизации государственных и муниципальных учреждений в 85 регионах страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов

Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Силовики и коллекторы получат доступ к персональным данным россиян по номерам их мобильников

«Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия

CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных

МТС за копейки купила кредитного брокера, чтобы построить финтех-сервис

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще