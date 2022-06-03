«Максимателеком» представила платформу поддержки принятия решений на основе больших данных для городов

«Максимателеком», российская компания в области цифровых решений и инфраструктурных проектов для городов, транспорта и промышленности, представила цифровую платформу, с помощью которой федеральные и региональные органы власти смогут принимать управленческие решения на основе моделирования и анализа данных.

Платформа «Максимателеком» дает возможность получать объективную картину о работе городской инфраструктуры, транспортных потоках, загруженности дорог и общественного транспорта, а также в режиме реального времени реагировать на возникновение нештатных ситуаций и адресно взаимодействовать с горожанами.

Данные городских Wi-Fi-сетей помогают управлять городским транспортным комплексом и выявлять паттерны и закономерности в перемещении потоков пассажиров, используя аналитику для принятия решений. Это позволяет оценивать востребованность видов общественного транспорта и отдельных маршрутов у различных категорий горожан, обеспеченность транспортным сообщением конкретных районов города. Органы госуправления получают цифровой инструмент для планирования транспортного каркаса, опираясь на выводы, полученные с помощью математического моделирования и искусственного интеллекта.

Анализ загруженности общественного транспорта и инфраструктуры включает оценку нагрузки на транспортную сеть и остановки. Данные об уровне загруженности и местоположении транспортных средств в режиме реального времени передаются в городские информационные системы, которые, в свою очередь, отправляют информацию в городское мобильное приложение. Пользователь получает удобный сервис в своем смартфоне и может выбирать наименее загруженные виды транспорта и с комфортом планировать свои поездки.

Руководство города на основе данных платформы «Максимателеком» может оперативно реагировать на нештатные ситуации, например, сбои в движении в часы пик, выявляя участки, куда нужно отправить дополнительный транспорт или увеличить частоту движения. Также платформа формирует рекомендации по маршрутам с учетом ретроспективных данных.

Платформа может интегрироваться с интеллектуальными транспортными системами (ИТС), предоставляя возможность строить транспортные графы по передвижениям больших групп жителей для оптимизации дорожной инфраструктуры и работы общественного транспорта, оценивать плотность потока движения транспортных средств для калибровки работы светофоров и прогнозирования пробок.

Решение «Максимателеком» может использоваться для точечного информирования горожан о предстоящих ремонтах, закрытии улиц, изменениях в движении транспорта и работе пересадочных узлов. Руководство города также получает возможность проводить опросы и собирать обратную связь от жителей о реализуемых мероприятиях.

«Городское развитие и транспортное планирование на основе больших данных открывает широкие возможности для цифрового управления регионами и реализации концепции «умного города» на федеральном уровне. Наша платформа разработана с учетом потребностей городов в комплексных аналитических решениях, которые помогают формировать единую и объективную картину о ситуации в различных сферах городской жизни. Платформа повышает эффективность инфраструктурных проектов и сокращает сроки их реализации за счет предиктивного выявления скрытых закономерностей и трендов», — сказал Александр Минов, заместитель генерального директора по стратегии компании «Максимателеком».