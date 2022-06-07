МТС обеспечила связью самое высокогорное село Европы

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила базовую станцию в селе Куруш Докузпаринского района Дагестана. Компания первой из сотовых операторов обеспечила связью отдаленное село, являющееся самой высокогорной точкой не только России, но и Европы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь на склонах Кавказского хребта в районе населенного пункта доступны голосовая связь 2G и высокоскоростной интернет 4G. Село Куруш находится на высоте 2560 м., здесь проживает 800 человек. Из-за сильных снегопадов в холодное время года жители могли испытывать сложности с общением с внешним миром. Теперь благодаря МТС у жителей села появились голосовая связь и быстрый мобильный интернет, которые позволят оставаться на связи круглый год.

Куруш также является одним из наиболее популярных туристических направлений Дагестана. Село окружают важные для дагестанцев вершины – священная гора Шалбуздаг, горы Ерыдаг и Базардюзю. Рядом с селом находится альпинистский лагерь, где проходят подготовку перед восхождением сотни спортсменов со всей России. Ежегодно в Куруше проводятся соревнования по экстремальному туризму и чемпионаты России по альпинизму. В 2022 г. покорители гор будут делиться своими впечатлениями прямиком из Куруша, не дожидаясь возвращения в зону действия сети.

«Появление связи в Куруше – это не только удобство для местных жителей, но и вклад в рост внутреннего туризма. По данным BigData МТС, Дагестан уже вошел в топ самых посещаемых регионов России на майские праздники, а летом количество гостей республики из других регионов страны возрастет еще в несколько раз. МТС продолжит развивать сеть в Дагестане, также мы планируем разработать автомобильный гид по Дагестану», — сказала директор филиала МТС в Дагестане Карема Изиева.

«Без мобильной связи и мобильного интернета основная часть туристов сегодня уже не обходится – им важно сразу же поделиться эмоциями с близкими, рассказать о поездке подписчикам в социальных сетях. К тому же связь – это своеобразный гарант безопасности. Крайне важно, когда есть возможность быстро позвонить и позвать помощь. Теперь нам и нашим гостям спокойнее – сотовая связь МТС в экстремальных ситуациях не подведет», — отметил председатель федерации альпинизма Дагестана Петр Леонов.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.