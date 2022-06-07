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Sitronics KT оснастит технологиями автономного судовождения паромы, соединяющие Калининградскую и Ленинградскую области

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) оснастит паромы, принадлежащие «Росморпорту», комплексом систем для автономной навигации на линии «Усть–Луга — Балтийск». Согласно заключенному договору работы планируются к завершению в третьем квартале 2023 г.

Компания установит на двух судах все необходимое оборудование и поставит программное обеспечение для работы технологии «а-Навигация». Речь идет об автомобильно-железнодорожных паромах проекта CNF19M «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Их эксплуатация обеспечит Калининградскую область надёжной транспортной связью с остальной территорией России.

Для контроля и управления автономными судами в порту Усть-Луга будет развёрнут береговой центр дистанционного управления (ЦДУ) — это будет первый подобный центр на территории России.

«ФГУП «Росморпорт» в рамках пилотного проекта по внедрению технологий «а-Навигации» совместно с Sitronics KT отрабатывает возможность широкой эксплуатации автономных судов под российским флагом. Сейчас технологии проходят испытания на судах дноуглубительного каравана «Росморпорта»: земснаряде «Редут» и грунтоотвозной шаланде «Рабочая», а в перспективе в проекте будут задействованы инновационные двухтопливные паромы предприятия. Реализация проекта позволит стимулировать развитие отечественного судового приборостроения, а также смежных с ним производств. Ожидается, что внедрение технологий автономного судовождения позволит значительно снизить влияние человеческого фактора на безопасность морских перевозок», — сказал заместитель генерального директора по безопасности мореплавания «Росморпорта» Кирилл Гайда.

После завершения работ паромы смогут ходить как полностью автономно, так и под контролем из ЦДУ. При этом в экстренных ситуациях судами можно будет по-прежнему управлять вручную.

«Технология автономной навигации в течение года проходила опытную эксплуатацию на судах. Только в 2021 г. было проведено 28 рейсов, в которых технология испытывалась и доказала возможность применения на практике. Сейчас российские судовладельцы смогут приступить к применению «а-Навигации» уже в коммерческой эксплуатации», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

В разработке применяются технологии искусственного интеллекта, позволяющие снизить аварийность и влияние человеческого фактора в управлении судами. «А-Навигацией» можно оснащать не только новые, но и действующие суда, что подразумевает развёртывание 3 систем: автономной навигационной системы; оптической системы анализа окружающей обстановки; системы контроля и наблюдения за техническими средствами судна.

В рамках контракта с «Росморпортом» будет обеспечен двухлетний гарантийный срок обслуживания.

Председатель совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков отметил: «Оснащение технологиями «а-Навигации» новых судов — важный шаг в развитии морского транспорта России. У нас в стране появятся регулярные рейсы, совершаемые в автоматическом режиме, что позволит обеспечить экономию при эксплуатации в будущем. К тому же это послужит толчком в развитии автономного судовождения.

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