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МТС закрыла «белые пятна» на двух ключевых автотрассах Омской области

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила LTE вдоль автотрасс Омск-Русская поляна и Омск-Черлак, общей протяженностью почти 350 километров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дополнительные базовые станции были установлены на участках со сложным рельефом. После проведенных работ автомобилистам и пассажирам стали доступны голосовые звонки и цифровые сервисы на всей протяженности автотрассы, что позволит обеспечить комфорт и безопасность поездок по региону.

Помимо этого, интернетом смогут пользоваться жители небольших населенных пунктов, находящихся вблизи автотрасс. Вдоль трассы Омск-Русская поляна базовые станции установлены в селе Солнечное и поселке городского типа Таврическое. На дороге Омск-Черлак вышки установлены рядом с поселком Речной и селом Татарка.

«В этом году мы активно инвестируем в улучшение качества связи в области, стремясь ликвидировать «белые пятна» на автотрассах. Как водитель знаю, возможность воспользоваться подсказками навигатора, включить музыку или онлайн-гид в пути – бесценна. А для жителей придорожных сел и деревень наш интернет – возможность получить доступ к порталу госуслуг, онлайн-кинотеатрам и платформам для удаленной работы или учебы», – отметил директор компании МТС в Омской области Михаил Синюгин.

С начала 2022 г. МТС запустила дополнительные базовые станции стандарта LTE на «омском» участке трассы Р-254 «Иртыш», а также улучшила связь для путешествующих в один из старейших городов Сибири – Тару.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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