База виртуальных мобильных номеров «Телфин» покрывает 43 города России

Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил список городов с возможностью подключения виртуальных мобильных номеров. Компания запустила в продажу номера Твери, Белгорода, Липецка, Чебоксар, Владимира, Владивостока и Пензы. Общий список присутствия мобильных абонентов «Телфин» охватывает 43 города России. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

«Телфин» присутствует в более чем 70 городах России. По данным исследований «Телфин», пользователи проявляют большую лояльность к звонкам с местных номеров. Например, люди в 1,5 раз чаще берут трубку с номера своего региона, а продолжительность диалога в этом случае увеличивается на 15%.

Виртуальные мобильные номера активно подключают клиенты, ранее использовавшие единый федеральный номер 8-800 и виртуальные мобильные номера Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость подключения и ежемесячная абонентская плата за обслуживание региональных мобильных номеров от «Телфин» в разы меньше городских. Подключение виртуального мобильного номера занимает в среднем не более 30 минут. Настройка осуществляется удаленно сотрудниками «Телфин».

«В наше время крайне важно всегда быть на связи с клиентами, а для повышения доверия к компании в регионе присутствия всегда лучше использовать местный номер. Для решения этой задачи подходят виртуальные мобильные номера. С их помощью легко организовать выделенные линии для постоянных клиентов, а также зарегистрироваться в социальных сетях и мессенджерах», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Чтобы расширить функциональные возможности корпоративной телефонной сети, компании подключают виртуальные мобильные номера к АТС «Телфин.офис», что открывает пользователям данной услуги новые опции для работы со звонками: статистика и запись звонков, голосовая почта, переадресация и др.

Кроме того, виртуальный телефонный номер может с легкостью стать персональным. Для этого необходимо всего лишь подключить его на внутренний добавочный АТС. В этом случае на личный номер распространяются все функциональный возможности обычного виртуального номера «Телфин».

Среди прочего, в случае интеграции виртуальной АТС и CRM при звонке на личный номер сотрудник компании заранее знает, от кого поступил звонок. Система сразу выводит карточку клиента и историю сотрудничества на экран смартфона, что значительно упрощает процесс коммуникаций.

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис» и программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.