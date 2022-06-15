«Мегафон» запустит обновленного голосового ассистента с уникальными возможностями

«Мегафон» разработал новую функциональность голосового помощника «Евы», который станет доступен абонентам по всей России в III квартале 2022 г.

«Мегафон» предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Голосовой ассистент помогает не пропускать важные звонки и защищает от голосового спама.

Сейчас каждому входящему звонку «Ева» присваивает одну из 25 категорий: полезный вызов, служба доставки, коллекторы, спам и другие. Если абонент не ответил на звонок или сбросил его, «Ева» примет входящий вызов, самостоятельно определит источник и цель звонка, поддержит разговор и отправит расшифровку пропущенного вызова пользователю в чат.

Во время пилотного проекта «Ева» принимала в среднем 120 тыс. звонков в месяц, из них около 9% приходится на спам. Его «Ева» распознает с высокой точностью благодаря искусственному интеллекту, оперативно анализируя телефонную базу и вычисляя номера спамеров. За последние полгода «Ева» проговорила со спамерами более 25 суток.

Только в мае голосовой ассистент выслушал 2562 предложения медицинских услуг и 492 – финансовых, а также 1427 раз ответил на просьбы организаторов опросов. При этом «Ева» помогла не пропустить 1131 звонок от курьеров и служб доставки. Она умеет поддержать беседу и постоянно совершенствует этот навык: самый долгий разговор длился 12 минут.

«Современный ритм жизни меняет наши привычки: люди все чаще обращаются за помощью к голосовым ассистентам. «Ева» – уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты: она не пропускает важные звонки, надежно блокирует голосовой спам и мошенников. Работая над «Евой», мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности наших клиентов. В III квартале мы представим абонентам во всех регионах обновленного ассистента с функционалом, которого на сегодняшний день не предлагает ни один отечественный робот», – сказал коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.