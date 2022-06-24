МТС завершила развертывание в России федеральной сети интернета вещей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о завершении развертывания крупнейшей федеральной сети стандарта NB-IoT для интернета вещей во всех регионах присутствия. Компания планирует стать ключевым поставщиком IoT-сервисов для энергетических, промышленных, сельскохозяйственных компаний, а также больших федеральных проектов умного города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сейчас сеть МТС для интернета вещей в России охватывает свыше 90% потенциальных пользователей. В сети более 45 тыс. базовых станций, в первом квартале 2022 г. их число выросло на 14% по сравнению с I кварталом 2021 г. В 2022-2023 гг. планируется развернуть более 10 тыс. базовых станций стандарта NB-IoT. Компания продолжит модернизировать сеть, чтобы обеспечить клиентам устойчивое покрытие в труднодоступных районах страны или вдали от населенных пунктов.

Сейчас на NB-IoT сети МТС работают сервисы для более чем 76 тыс. бизнес-клиентов, среди которых крупные ресурсоснабжающие организации, предприятия сегмента ЖКХ и производители умных устройств. Инфраструктура МТС теперь позволяет реализовывать любые масштабные федеральные проекты на основе NB-IoT. В перспективе сеть может работать с несколькими сотнями миллионов устройств в масштабах России, так как одна БС может обслуживать в стандарте NB-IoT до 50 тыс. подключенных устройств.

«Мы планируем укрепить свои позиции как ключевого провайдера сервисов IoT для бизнеса, а также стать опорной платформой для развертывания масштабных федеральных проектов на базе сетей интернета вещей, таких как цифровизация электросетевого комплекса, добывающих предприятий и сельского хозяйства, запуск интеллектуальных железнодорожных составов, решений умного города», - отметил руководитель стратегии IoT МТС Антон Салов.

По оценкам МТС, в 2021 г. объем рынка IoT в России с учетом услуг передачи данных, продаж оборудования и ПО составил около 148,5 млрд руб., к 2025 г. рынок достигнет свыше 190 млрд руб.

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NB-IoT — энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных. Дополнительно МТС применяет в архитектуре сети элемент SCEF (Service Capability Exposure Function), который позволяет передавать данные от IoT-устройства до платформы без использования IP-адресов, что повышает безопасность передаваемых данных.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.