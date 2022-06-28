База данных перенесенных абонентских номеров перешла на отечественное ПО

С 28 июня 2022 г. база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН) начала работать на отечественном программном обеспечении (ПО), сообщили в НИИ Радио, операторе базы данных. Теперь переход абонентов от одного мобильного оператора к другому будет происходить с помощью российского программно-аппаратного комплекса БДПН 2.0, разработчиком которого выступил сам институт.

В промышленную эксплуатацию новое ПО запущено 28 июня 2022 г. в 2:00. Переход прошел без сбоев. В настоящее время перенос абонентских номеров выполняется в штатном режиме.

С момента создания БДПН в 2013 г. работу системы обеспечивал подрядчик из Литвы. Идея перехода на отечественное ПО больше трех лет прорабатывалась в ЦНИИС (Центральном научно-исследовательском институте связи), бывшем операторе БДПН, который с 27 апреля 2022 г. присоединился к НИИ Радио. На основе сделанных наработок команда БДПН создала программное обеспечение БДПН 2.0, которое начали тестировать с ведущими операторами связи весной этого года. Выявленные в ходе тестирования замечания были устранены, и система подготовлена к вводу в эксплуатацию в сжатые сроки (изначально переход на отечественное ПО планировался в 2023 г).

«Перевод БДПН на российское ПО – важная задача в рамках программы импортозамещения. В настоящий момент также прорабатывается вопрос полной замены оборудования БДПН на отечественные аналоги», – сказал гендиректор НИИ Радио Олег Иванов.

По его словам, процесс организован таким образом, чтобы пользователи вообще не заметили перемен, а для НИИ Радио как оператора системы работа станет удобнее – комплекс можно будет оперативно дорабатывать собственными силами. Переход затронул программную оболочку, систему управления базой данных и операционную систему. Последнюю заменили с Windows Server от Microsoft на свободно распространяемую ОС Linux, что позволит НИИ Радио существенно расширить функционал системы.

«В планах НИИ Радио – создать мобильное приложение для физических лиц с регистрацией через портал госуслуг, где можно будет в режиме онлайн обеспечить переход к другому оператору. Кроме того, институт планирует усовершенствовать бизнес-процессы, за счет чего срок переноса номера сократится до одного дня (сейчас он составляет от восьми дней). В перспективе услуга полностью перейдет в онлайн», – сказал гендиректор института.

Также в планах – обеспечить сохранение номера абонента при переезде в другой регион и возможность переходить от оператора к оператору владельцам eSIM. Чтобы эти возможности стали доступны, требуется доработка нормативно-правовой базы и усовершенствование самой БДПН.

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БДПН в России работает с 2013 г. и позволяет абонентам сохранять свой телефонный номер при переходе от одного оператора связи к другому согласно закону «О связи». За эти годы почти 23 млн абонентов успешно сменили оператора связи с помощью БДПН. Сегодня к системе подключены все действующие на данный момент в России операторы подвижной радиотелефонной связи и почти 500 других организаций (банков, органов власти и т.д.). Оператором БДПН до 27 апреля 2022 г. выступало ФГУП ЦНИИС. После его присоединения к ФГУП НИИ Радио оператором является последний.