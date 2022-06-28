Дата-центр МТС подтвердил надежность сертификатом Tier III

Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» объявляет о том, что дата-центр GreenBushDC, входящий в инфраструктурную сеть МТС, прошел сертификацию независимого международного института Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III. Этот статус подтверждает высокую степень надежности построенного объекта для размещаемых в нем данных и оборудования компаний-клиентов.

Сертификацию в категории Constructed Facility прошел действующий модуль дата-центра GreenBushDC, включающий в себя 660 стоек полезной ИТ-мощностью 3 МВт и общей мощностью 6 МВт. Ранее дата-центр уже получал статус Tier III на этапе проектирования – Detailed Design от Uptime Institute. Теперь независимая экспертиза подтвердила соответствие требованиям к производительности и безотказности работы в реальных условиях эксплуатации действующего ЦОДа.

Классификация Tier от международного сертификационного института Uptime Institute – наиболее авторитетная и распространенная в России и в мире, является основным отраслевым стандартом для ЦОДов. Существует четыре уровня надежности, где высоконадежным считается уже III уровень. Такой статус получают, в частности, дата-центры, построенные в отдельном оборудованном здании на охраняемой территории, обладающие собственными основными и резервными каналами связи и ИТ-оборудованием с возможностью проведения технического обслуживания и ремонта без отключения клиентов. Последний, IV уровень, предполагает еще и дублирование всего оборудования и инфраструктуры.

«Строительство ЦОДа – долгосрочный и ресурсоемкий процесс, в котором для обеспечения надежности данных пользователей важен каждый этап, – комментирует директор департамента облачной инфраструктуры МТС Дмитрий Милов. – Мы выдерживаем высокие международные стандарты как на этапе проектирования объектов, так и в период эксплуатации, предоставляя услуги colocation заказчикам на нашей сети. Действующие и потенциальные клиенты GreenBushDC могут быть уверены в надежности нашей инфраструктуры, в каком бы объеме они не размещались. В ближайших планах – запуск под 2000 клиентских стоек еще двух модулей ЦОД GreenBushDC, надежность которых также будет соответствовать самым высоким стандартам».

Расположенный в Зеленоградском округе Москвы дата-центр GreenBushDC был приобретен МТС в 2021 г. для услуг colocation, собственных нужд МТС и развития облачного провайдера Cloud МТS. Сегодня физическая и облачная инфраструктура МТС базируется на 14 территориально распределенных дата-центрах в России, Армении, Казахстане и Белоруссии. Программа развития сети предполагает до 2024 г. включительно введение в эксплуатацию еще четырех дата-центров в России и выкуп земли под строительство еще 15 ЦОДов.