«билайн» признан оператором с самым надежным LTE-покрытием на основных магистралях из Москвы в область

По данным независимого аналитического агентства «Телеком Дейли» в сети «билайн» непрерывность LTE-покрытия достигает почти 100% на шести основных магистралях, ведущих из Москвы в область. Это позволяет обеспечить клиентам бесшовное покрытие на всем протяжении пути следования. Кроме этого, средняя скорость мобильного интернета в сети «билайн» достигает 44 Мбит/сек. Такой скорости может быть достаточно для комфортного просмотра фильмов в онлайн-режиме, а на скачивание фильма в 4К может уходить менее 10 минут.

В исследовании представлены измерения на шести наиболее загруженных трассах, а именно Минское, Новорижское, Ленинградское, Калужское, Новорязанское шоссе, М11 («Нева»). Эти трассы также ведут в крупные дачные агломерации Московской области и в летний сезон традиционно на основных дорогах мобильный трафик возрастает.

Как сообщают представители оператора, «билайн» построил почти 1000 новых базовых станций на протяженности более 3000 км для того, чтобы обеспечить максимально возможное непрерывное покрытие на основных дорогах, связывающих Москву и Московскую область. Непрерывная связь также доступна на всем пути следования по МКАД.

Во время движения клиенты «билайна» могут принимать и совершать звонки с помощью технологии VoLTE. У этой технологии есть ряд преимуществ: качество голоса с эффектом присутствия, скоростное соединение и возможность одновременно разговаривать и использовать мобильный интернет. За последний год голосовой трафик в LTE кратно вырос, а в 2G/3G снизился на 30%.

Дмитрий Машин, директор Московского региона «ВымпелКом»: «Наша основная задача — предоставлять нашим клиентам непрерывный сервис на всем пути его следования в течение дня. Для этого мы не только строим новые базовые станции, но и грамотно управляем своей сетью с помощью таких интеллектуальных решений как, например SON (Self Optimized Networks), которое позволяет мониторить и настраивать сеть под запрос клиента в режиме 24/7. За последних два года нам удалось добиться высоких результатов в части создания для клиента надежного покрытия LTE в столице как на земле, так и под ней в московском метро, и это подтверждают как наши внутренние исследования, так и независимые источники».