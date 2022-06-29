«Телфин» объединил офисы и сервисные центры «Благовест-с+» в России и Казахстане

Российский телеком-провайдер «Телфин» объединил в единую коммуникационную сеть офисы и сервисные центры компании «Благовест-с+» в 12 городах России и Казахстане. В рамках проекта обеспечивается связь для более чем 100 сотрудников компании, сообщили CNews представители «Телфин».

Производственное предприятие «Благовест-с+» – сеть инжиниринговых центров климатического оборудования. Компания имеет представительства во многих крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, а также в Республике Казахстан. Для обеспечения бесперебойной связи с клиентами и партнерами по всей России и за ее пределами, а также оптимизации внутренних бизнес-процессов компания отказалась от аналоговой АТС и перешла на современную IP-телефонию от «Телфин».

Совместная работа технических специалистов «Благовест-с+» и команды «Телфин» позволила за одну рабочую неделю создать цифровую телефонную сеть, которая объединила 14 российских офисов и один иностранный филиал. Были подключены голосовое приветствие, сценарии и очереди звонков, запись и хранение телефонных разговоров, голосовая почта и другие функции. Эти сервисы АТС «Телфин.офис» ежедневно в своей работе используют все ключевые подразделения: отдел розничных продаж, монтажный, проектно-технический и производственный департаменты. В числе активных пользователей IP-телефонии — более 100 сотрудников «Благовест-С+».

«До подключения IP-телефонии мы тратили много средств на междугородние и международные вызовы, — отметила руководитель пресс службы "Благовест-с+" Елизавета Беляева. — Мы теряли клиентов, когда не могли ответить на звонок по причине загруженности линии. Оптимизация коммуникационных бизнес-процессов — это необходимый шаг в развитии любой крупной компании. Наши сотрудники уже успели оценить многофункциональность IP-телефонии, гибкость ее настройки и простоту использования, а также высокое качество связи».

Компания использует сервисы «Телфин» как для работы на рынке B2C в рамках розничных магазинов и интернет-заказов, так и для связи с крупными корпоративными заказчиками. Маршрутизация звонков организована таким образом, что все вызовы попадают в единый колл-центр, где идет их распределение и обработка в зависимости от региона, откуда звонит покупатель, и той услуги, которой он интересуется: консультирование и подбор, производство, монтаж или проектирование. Для повышения качества обслуживания и минимизации числа упущенных клиентов, для обработки звонков в нерабочее время специалисты «Благовест-с+» используют переадресацию.

«В результате внедрения сервисов «Телфин» компания сократила расходы на телефонную связь на 25%, — отметил Иван Павлов, руководитель проектов "Телфин". — Очень грамотно решена проблема занятой линии, что позволяет не пропускать ни одного клиентского звонка. IP-телефония помогла компании расширить возможности для общения с клиентами и партнерами, а также упростить коммуникации внутри компании».

Компания «Благовест-с+» не перестает расширяться в процессе работы и подключает новые виртуальные номера для региональных офисов, магазинов и сервисных центров, а также дополнительные сервисы АТС «Телфин.офис». В планах предприятия — активное внедрение в работу и использование функциональных возможностей интеграции телефонии с корпоративной системой «Битрикс24».

«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон», выгодные тарифы на интернет-телефонию. Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.