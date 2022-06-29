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Yota назвала самые популярные мобильные игры среди клиентов

Федеральный мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мобильные игры с 14 января по 14 июня 2022 г.

За первое полугодие 2022 г. наибольший объем трафика пришелся на игру Roblox — 55,9%, сообщили CNews представители Yota. Во многом это объясняется особенностью игры, которая представляет собой «песочницу», — ее геймплей подразумевает обязательное скачивание дополнительного контента. На второй строчке оказалась карманная версия королевской битвы PUBG с 19,4% долей трафика, а замыкает тройку лидеров мобильная World of Tanks с 5,6%. Сетевой шутер Call of Duty Mobile с отставанием всего лишь в одну десятую процента на четвертой позиции — 5,5%, на пятой — Mobile Legends: Bang Bang с 4,9%.

Также Yota предоставила данные о мобильных играх с наибольшим количеством пользователей. Первое место в этом рейтинге досталось мобильному шутеру Call of Duty от разработчиков Activision — 63,8%. На втором — PUBG с 9%. На третьей строчке — Roblox с 6,9%, далее — World of Tanks с 3,6%. Замыкает пятерку лидеров Minecraft с 3,6%.

Наибольшее количество пользователей в играх наблюдалось с 14 января по 13 февраля 2022 г. — 23,8%% в пике — после чего начало снижаться. Объем трафика, напротив, достиг наибольших значений — 22,6% — в период с 14 мая по 14 июня 2022 г. и продолжает расти.

«Клиенты Yota уделяли больше времени играм в начале года, после чего последовал ожидаемый спад, — отметила Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.— Однако с началом отпускного сезона и длинных школьных каникул у пользователей снова высвободилось время для того, чтобы поиграть в любимые мобильные приложения».

Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

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