НИИ «Радио» преобразован в ФГБУ

НИИ «Радио» завершил второй этап реорганизации – с 1 июля 2022 г. институт преобразован из ФГУП в ФГБУ.

Работа проведена в соответствии с указом Президента России Владимира Путина от 29 ноября 2021 г. № 679, распоряжением Правительства России от 24 декабря 2021 г. № 3812-р и приказом Минцифры России от 4 марта 2022 г. № 165.

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие. ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение.

«Это переходный этап перед преобразованием института в форму ФГАУ и образованием национального исследовательского центра телекоммуникаций, который под управлением Минцифры объединит компетенции в сфере телекоммуникаций и смежных отраслях», – сказал гендиректор института Олег Иванов.

Согласно концепции, НИЦ телекоммуникаций охватит наиболее актуальные в отрасли темы – от новых сетей связи (5G и 6G) до квантовых технологий, будет заниматься исследовательской деятельностью, производством и образовательными проектами.

Ранее в апреле институт укрупнили за счет присоединения к нему ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт связи).