В Югре появились новые ИТ-стойбища

Ещё на двух стойбищах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появился доступ в интернет. Об этом CNews сообщили в Управлении развития информационного общества Депинформтехнологий Югры.

В округе продолжается реализация уникального для России проекта «IT-стойбище», который стартовал в 2018 г. За четыре года на удаленных труднодоступных территориях традиционного природопользования создано 49 ИТ-стойбищ, в которых проживает 2950 человек.

Первые ИТ-стойбища на территории округа в этом году появятся в юртах Павловых и Петровых Нефтеюганского района. Они находятся далеко в тайге и окружены болотами, а добраться до них можно лишь на вертолёте. Именно так было доставлено на объект всё необходимое оборудование. После завершения работ пользоваться доступом в интернет смогут 9 человек, причём пятеро из них – дети.

По словам жительницы стойбища Светланы Каюковой, теперь им не придётся для оформления документов добираться 60 км до ближайшего Салыма. Эти вопросы можно будет решить через портал госуслуг не выезжая из дома.

Всего до конца года в Югре будут запущены 20 новых ИТ-стойбищ в Нефтеюганском, Нижневартовском, Белоярском, Сургутском и Кондинском районах. На 13 из них будет установлено оборудование для усиления сотовой связи, на семи стойбищах – спутниковое оборудование. В результате доступ к интернету смогут получить 304 человека, из них 132 ребёнка.

Какая территория традиционного природопользования сможет получить и статус ИТ-стойбища – решает межведомственная комиссия. Предварительно собираются заявки от жителей и рассматриваются специалистами. В этом году было рассмотрено 50 заявок, из которых одобрены лишь 20. Необходимые критерии для одобрения – постоянное проживание на стойбищах, занятия хозяйственной деятельностью, добычей и оленеводством, а также наличие детей. Проект «IT-стойбище» реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».