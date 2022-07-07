Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa

На персонализированной платформе Vidaa, собственной разработке Hisense, предназначенной для «умных» телевизоров бренда, теперь доступны ресурсы видеосервиса «Кинопоиск». Обладателей флагманских моделей телевизоров ожидают новинки и классика российского и зарубежного видеопродакшена.

С помощью предустановленного приложения «Кинопоиск» зрители смогут увидеть тысячи фильмов и сериалов, документальные кинопроекты и фильмы-лауреаты фестивалей на экранах телевизоров под управлением открытой ОС Vidaa версии U4 и выше. Чтобы начать пользоваться приложением «Кинопоиск», нужно оформить подписку «Яндекс плюс», которая также открывает доступ к «Яндекс музыке», а еще позволяет получать в сервисах «Яндекса» кешбэк баллами, которые можно тратить на покупки, поездки и развлечения.

«Совершенствуя платформу Vidaa, мы исходим из интересов пользователей, – сказала Маргарита Федосеева, руководитель направления маркетинга Hisense в России. – Мы рады сообщить, что с помощью «Кинопоиска» ценители разнообразного и качественного видеоконтента из России получат удовольствие от просмотра новых и уже полюбившихся фильмов и сериалов. «Кинопоиск» займет почетное место в списке приложений телевизоров Hisense с Vidaa, представляя собой альтернативу привычным сервисам. Зрители смогут не только находить и смотреть видео, но и выбирать озвучку, узнавать актеров в кадре, ставить собственные оценки и тем самым участвовать в формировании популярного рейтинга «Кинопоиска».

«Мы стремимся, чтобы подписчики «Яндекс плюс» могли смотреть «Кинопоиск» везде, где им удобно. И мы очень рады, что теперь сервис стал доступен в популярных и любимых многими телевизорах нашего партнера, бренда Hisense», – сказала руководитель по работе с ключевыми партнерами «Кинопоиска» Софья Зеленцова.

Интуитивно понятная и ориентированная на индивидуальные потребности пользователей операционная система Vidaa регулярно обновляется и объединяет мировых и региональных поставщиков контента. Расширяя кинематографическую палитру, налаживая сотрудничество с партнерами из спортивной и музыкальной среды, разработчики ориентируются на удобство пользователей, их предпочтения и актуальные тренды. К примеру, покупатели телевизоров под управлением ОС Vidaa могут бесплатно получить доступ к работам сотен талантливых художников со всего мира благодаря кооперации с ведущей онлайн-галереей DeviantArt.

На данный момент в России представлены следующие модели телевизоров Hisense на базе OC Vidaa: лазерные телевизоры L9G с диагональю 100 и 120 дюймов (Vidaa U4); лазерные телевизоры L5G с диагональю 100 и 120 дюймов (Vidaa U4); лазерные телевизоры L5F с диагональю 100 и 120 дюймов (Vidaa U4); лазерные телевизоры L5VG с диагональю 88 дюймов (Vidaa U4); телевизоры U8GQ с диагональю 55 и 65 дюймов (Vidaa U5); телевизоры A8G с диагональю 55 дюймов (Vidaa U5); телевизоры A7GQ с диагональю 43, 50, 55, 65 дюймов (Vidaa U5); телевизоры E76GQ с диагональю 50 и 55 дюймов (Vidaa U5); телевизоры A6BG с диагональю 43, 50, 55, 65 дюймов (Vidaa U5); телевизоры A6GQ с диагональю 50, 55, 58, 65 дюймов (Vidaa U5); телевизоры A66G с диагональю 43 и 65 дюймов (Vidaa U5); телевизоры A4G с диагональю 32 и 40 дюймов (Vidaa U5); телевизоры A4BG с диагональю 32 и 40 дюймов (Vidaa U5); телевизоры U7QF с диагональю 50 и 55 дюймов (Vidaa U4).

Помимо России, приложение «Кинопоиск» будет доступно обладателям телевизоров Hisense c ОС Vidaa на территории Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Узбекистана.