День, который войдет в историю группы компаний EMILINK и российского рынка телекоммуникаций

Знаменательным днем для крупного российского производителя телекоммуникационного и серверного оборудования – группы компаний EMILINK – стало 6 июля 2022 года. Случилось сразу два масштабных события: открытие новой собственной большой производственной площадки по металлообработке в Костроме и переход на систему ERP.

Красную ленту, отделяющее прошлое от будущего, под аплодисменты сотрудников перерезал собственник группы компаний EMILINK Андрей Зуев. Шаг в перспективное будущее сделан! Позади множество усилий по ремонту, но впереди еще больше работы.

«Новые производственные площади, современное мощное оборудование, а, главное, уверенность в своих силах, все это позволит нам увеличить объемы выпускаемой продукции в разы. По скромным подсчетам, не менее чем в четыре раза. И мы готовы к этому, готовы к плодотворной работе!», – отметил Андрей Зуев.

Сегодня в компании уверены, что производство металлообработки ГК EMILINK в Костроме может стать одним из ключевых звеньев по обеспечению российских организаций и дата-центров серверным и телекоммуникационным оборудованием. На семи тысячах квадратных метров уже развернулось производство телекоммуникационных и климатических шкафов, серверных шкафов для ЦОДов, оптических стоечных кроссов и десятков других видов пассивного оборудования, крайне востребованного в IT-сфере. Всего на собственной площадке ГК EMILINK сможет обрабатывать более 100 тонн прокатного листового металла в месяц.

С целью увеличения производственных мощностей закуплены современные лазерные станки, позволяющие практически «ювелирно» обрабатывать металл. Гордость новой производственной площадки – цех порошковой полимеризации с уникальной технологией окраски металлических изделий, разработанной инженерами компании.

В настоящее время ГК EMILINK объединяет более 350 сотрудников. В 2022 году предприятие планирует увеличить производственные объёмы металлообработки, кабельной продукции, а также открыть еще несколько производственных цехов по производству линейной и спиральной арматуры, медных патч-кордов. Это позволит создать еще порядка ста рабочих мест рабочему и инженерному персоналу.

В связи с масштабным расширение группа компаний EMILINK реализовала еще один очень важный, значимый и перспективный проект – переход на систему ERP. Управлять всеми процессами производства предприятие теперь сможет эффективнее. Это позволит не только планировать свои ресурсы, но и ускорить бизнес, в том числе и по взаимодействию с партнерами.