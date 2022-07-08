Treolan подписала партнерское соглашение c Eltex

Treolan (входит в группу «Ланит») будет продвигать продукцию и решения Eltex через свою партнерскую сеть. Целью достигнутого партнерства является увеличение доли российских решений в продуктовом портфеле дистрибьютора.

Продукция компании Eltex, российского разработчика и производителя телекоммуникационного оборудования, закрывает большинство потребностей операторов и крупных корпоративных заказчиков для построения сетей связи. В ассортимент входят Ethernet-коммутаторы доступа и агрегации, сервисные маршрутизаторы, Wi-Fi- и VoIP-оборудование, программные коммутаторы (Softswitch) четвертого и пятого классов, системы управления, домашние роутеры, IP-медиацентры (STB), оборудование «Умный дом» и промышленные контроллеры для IoT.

Собственные лаборатории по разработке оборудования и программного обеспечения, а также мощная производственная база обеспечивают комплексность решений Eltex и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру заказчика. Вендор предоставляет техническую поддержку 24/7, гарантийное, постгарантийное обслуживание оборудования и расширенную гарантию до пяти лет.

Специалисты Treolan будут оказывать технические консультации любой степени сложности по решениям вендора, осуществлять всестороннюю поддержку в процессе подготовки к тендерам, конкурсным процедурам и крупным проектам.

Константин Шагоцкий, менеджер по продукции Treolan, сказал: «Соглашение с российским вендором поможет нам обеспечить партнеров надежным телекоммуникационным оборудованием для решения широкого спектра задач. Оно откроет для Treolan и Eltex новые возможности для роста».