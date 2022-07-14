«Магнит» установит 1,5 тысячи российских касс самообслуживания

«Магнит» до конца 2022 г. планирует оборудовать 1 тыс. магазинов у дома кассами самообслуживания (КСО) российского производства и довести общее число таких терминалов в сети почти до 3,5 тыс. Отечественные устройства для самостоятельной оплаты покупок в 1,5 раза дешевле зарубежных аналогов, при этом лучше кастомизированы под потребности «Магнита».

Терминалы самообслуживания установят в торговых точках, где есть регулярные всплески трафика, а доля безналичных платежей превышает 60%, при этом нет свободных площадей для расширения кассовой зоны. Для покупателей реализован максимально комфортный пользовательский интерфейс, идентичный тому, к чему привыкли посетители магазинов. При этом кассы самообслуживания дополнены голосовым помощником, который подсказывает алгоритм действий, например, при сканировании маркированной продукции, что снижает нагрузку на сотрудников магазинов.

Кроме того, для внутренних пользователей облегчен интерфейс терминалов, он интуитивно понятный и не требует большого количества действий. Так, например, раньше, чтобы закрыть смену на КСО сотрудникам требовалось около 1,5 минут, теперь всего 40 секунд.

Сейчас в магазинах «Магнит» разных форматов установлено около 2 тыс. касс самообслуживания. Этот сервис компания развивает с 2014 г. В магазинах, где работают КСО, фиксируют увеличение производительности персонала на 4%, снижение очередей на 20%.

Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит», сказал: «Многим покупателям удобнее совершать оплату на кассах самообслуживания, в среднем такие клиенты почти в 1,5 раза чаще посещают торговые точки с КСО. Поэтому мы продолжаем масштабировать решения self-shopping и максимально приближать их функционал к потребностям покупателей. Мы видим широкий спектр преимуществ в партнерстве с отечественными разработчиками терминалов КСО: кроме существенной экономии при закупке оборудования, оно позволяет значительно сократить скорость внедрения доработок по функционалу касс, быстрее поставлять устройства в магазины и осуществлять их сервисное обслуживание».