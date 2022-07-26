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Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга

Компания АТОЛ сообщила о том, что онлайн-касса «АТОЛ 27Ф стала первым кассовым устройством, вошедшим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

«АТОЛ 27Ф» стала первой в России онлайн-кассой, включенной в единый реестр электронной продукции РФ (реестр РЭП).

Реестр РЭП был создан Минпромторгом три года назад в соответствии с постановлением Правительства №878 от 10 июля 2019 г. в рамках политики импортозамещения. Он включает в себя решения, которые производятся на территории Российской Федерации и прошли проверку Минпромторга. На сегодняшний день продукция из этого списка имеет преимущества при участии в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

«АТОЛ 27Ф» – это современная модель контрольно-кассовой техники, разработанная специалистами компании с нуля: от дизайна корпуса, проектирования электронного блока и программного обеспечения до драйверов и документации. Производство электроники и корпусов, сборка и приемочное тестирование осуществляются на территории РФ. Касса отличается самой высокой скоростью печати (до 300 мм/с) и самым большим ресурсом автоотреза (до 3 млн) среди касс АТОЛ.

«Со дня основания в 2001 г. АТОЛ развивал собственную экспертизу в разработке и производстве контрольно-кассовой техники, оборудования для автоматизации и программных решений. Созданный в компании за это время задел позволил нам поддержать курс государства на импортозамещение и создавать надежные и стабильные решения, которые обеспечат бесперебойную работу российского бизнеса», – сказала Юлия Русинова, директор центра компетенций по цифровой экономике и GR компании АТОЛ.

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