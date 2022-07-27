SberPay QR вошел в пакетное предложение производителя кассовых решений АТОЛ

«Сбер» предоставил ИТ-компании АТОЛ сервис оплаты по QR-кодам – SberPay QR. Теперь торговые точки, использующие в своем бизнесе кассы АТОЛ, могут подключить на них прием оплаты с помощью SberPay QR.

Сервис SberPay QR позволяет оплачивать покупки телефоном, для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC. Покупки можно оплатить и кредитной картой без ввода PIN-кода. При оплате SberPay QR бонусы «Сберспасибо» начисляются так же, как при оплате картой.

Предложение Сбербанка включено в пакеты услуг, предоставляемых компанией АТОЛ для микро-, малого и среднего бизнеса. АТОЛ не взимает комиссию за такие платежи сверх установленной банком. Подключение уже доступно предпринимателям, использующим смарт-терминалы Sigma или программное обеспечение Frontol.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Технология SberPay QR сегодня органично заменила ʺутерянныеʺ сервисы Apple Pay и Google Pay: доля оплат по этой технологии растет очень динамично. Сервис востребован у покупателей и активно используется в торговых точках. Доступность сервиса оплаты SberPay QR на кассах АТОЛ отражает эту тенденцию, и позволит клиентам АТОЛ вернуть своим покупателям возможность платить с помощью телефона».

Владимир Канин, генеральный директор «АТОЛ Pay», сказал: «Использование сервисов «Сбера» выгодно и клиентам, и бизнесу, и нам как технологическим партнерам. Упрощается взаимодействие с покупателем, появляется потенциал для привлечение новых пользователей, снижаются издержки, связанные с обработкой карточных платежей. Потребитель, лишившийся Apple Pay и Google Pay, возвращает возможность бесконтактно оплачивать покупки, получая при этом все преимущества программы лояльности «Сберспасибо».