CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

SberPay QR вошел в пакетное предложение производителя кассовых решений АТОЛ

«Сбер» предоставил ИТ-компании АТОЛ сервис оплаты по QR-кодам – SberPay QR. Теперь торговые точки, использующие в своем бизнесе кассы АТОЛ, могут подключить на них прием оплаты с помощью SberPay QR.

Сервис SberPay QR позволяет оплачивать покупки телефоном, для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC. Покупки можно оплатить и кредитной картой без ввода PIN-кода. При оплате SberPay QR бонусы «Сберспасибо» начисляются так же, как при оплате картой.

Предложение Сбербанка включено в пакеты услуг, предоставляемых компанией АТОЛ для микро-, малого и среднего бизнеса. АТОЛ не взимает комиссию за такие платежи сверх установленной банком. Подключение уже доступно предпринимателям, использующим смарт-терминалы Sigma или программное обеспечение Frontol.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Технология SberPay QR сегодня органично заменила ʺутерянныеʺ сервисы Apple Pay и Google Pay: доля оплат по этой технологии растет очень динамично. Сервис востребован у покупателей и активно используется в торговых точках. Доступность сервиса оплаты SberPay QR на кассах АТОЛ отражает эту тенденцию, и позволит клиентам АТОЛ вернуть своим покупателям возможность платить с помощью телефона».

Владимир Канин, генеральный директор «АТОЛ Pay», сказал: «Использование сервисов «Сбера» выгодно и клиентам, и бизнесу, и нам как технологическим партнерам. Упрощается взаимодействие с покупателем, появляется потенциал для привлечение новых пользователей, снижаются издержки, связанные с обработкой карточных платежей. Потребитель, лишившийся Apple Pay и Google Pay, возвращает возможность бесконтактно оплачивать покупки, получая при этом все преимущества программы лояльности «Сберспасибо».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатель первой в мире сетевой камеры бежал из России, уволив всех сотрудников

Телеком-гигант заплатит миллиарды долларов за убийство сотрудником старушки

Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

Россиян оставили без подарочных SIM-карт. Операторы экстремально сокращают расходы

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года

iBPMS — новое слово на рынке BPM

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще