CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Проводная связь
|

«Белтел» построил сетевую инфраструктуру Дома Балле

Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру Дома Балле, расположенного в петербургском историческом особняке XIX века. Жилой комплекс введен в эксплуатацию в июле 2022 г.

Дом Балле напротив Мариинского театра сочетает роскошь парадного Петербурга и инфраструктуру: 26 резиденций, парадный двор-курдонер и лобби с зоной ресепшн в стиле ар-деко, wellness-центр с бассейном, хаммамом, сауной, массажным кабинетом, тренажерным залом и салоном красоты. В жилом комплексе оборудованы переговорная, винная, подземный паркинг и индивидуальные лифты в резиденции с персональным доступом.

Для надежной работы инженерных систем здания премиум класса требовалась продуманная сетевая инфраструктура. Строительство было поручено компании «Белтел», обладающей не только большим опытом выполнения таких проектов, но и лицензией, разрешающей работу на объектах культурного наследия, к которым относится особняк. Системный интегратор выполнил проектирование, поставку оборудования, монтаж и пусконаладку СКС, ЛВС и сети Wi-Fi в общих зонах.

Локальная вычислительная сеть обеспечивает работу системы видеонаблюдения здания, в том числе камер и рабочего места оператора, а также системы ИБП, системы автоматизации здания, доступа Wi-Fi, цифровых вывесок и системы интерактивного телевидения.

Особенность ЛВС заключается в системе управления, реализующей концепцию распределенного по зданию логического коммутатора. Это обеспечивает высоконадежную работу инфраструктуры и удобство эксплуатации при минимальном количестве обслуживающего персонала. Также к числу преимуществ решения относится полностью резервированная инфраструктура проводной (на скоростях 10 Гбит/с) и беспроводной ЛВС без единой точки отказа. Для ограждения от нежелательного трафика на сети установлен файрвол.

В общих зонах жилого комплекса установлено 40 точек доступа Wi-Fi, включая шесть точек внутри лифтовых кабин. Выбрать наилучшее местоположение и количество точек доступа позволило предиктивное радиомоделирование.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мегафон» обязал ушедшую из России Oracle вернуть прикарманенные миллионы

CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Создатель первой в мире сетевой камеры бежал из России, уволив всех сотрудников

Телеком-гигант заплатит миллиарды долларов за убийство сотрудником старушки

Россия займется строительством 6G на отечественном «железе». Но в стране до сих пор нет сетей пятого поколения

Россиян оставили без подарочных SIM-карт. Операторы экстремально сокращают расходы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще