«Белтел» построил сетевую инфраструктуру Дома Балле

Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру Дома Балле, расположенного в петербургском историческом особняке XIX века. Жилой комплекс введен в эксплуатацию в июле 2022 г.

Дом Балле напротив Мариинского театра сочетает роскошь парадного Петербурга и инфраструктуру: 26 резиденций, парадный двор-курдонер и лобби с зоной ресепшн в стиле ар-деко, wellness-центр с бассейном, хаммамом, сауной, массажным кабинетом, тренажерным залом и салоном красоты. В жилом комплексе оборудованы переговорная, винная, подземный паркинг и индивидуальные лифты в резиденции с персональным доступом.

Для надежной работы инженерных систем здания премиум класса требовалась продуманная сетевая инфраструктура. Строительство было поручено компании «Белтел», обладающей не только большим опытом выполнения таких проектов, но и лицензией, разрешающей работу на объектах культурного наследия, к которым относится особняк. Системный интегратор выполнил проектирование, поставку оборудования, монтаж и пусконаладку СКС, ЛВС и сети Wi-Fi в общих зонах.

Локальная вычислительная сеть обеспечивает работу системы видеонаблюдения здания, в том числе камер и рабочего места оператора, а также системы ИБП, системы автоматизации здания, доступа Wi-Fi, цифровых вывесок и системы интерактивного телевидения.

Особенность ЛВС заключается в системе управления, реализующей концепцию распределенного по зданию логического коммутатора. Это обеспечивает высоконадежную работу инфраструктуры и удобство эксплуатации при минимальном количестве обслуживающего персонала. Также к числу преимуществ решения относится полностью резервированная инфраструктура проводной (на скоростях 10 Гбит/с) и беспроводной ЛВС без единой точки отказа. Для ограждения от нежелательного трафика на сети установлен файрвол.

В общих зонах жилого комплекса установлено 40 точек доступа Wi-Fi, включая шесть точек внутри лифтовых кабин. Выбрать наилучшее местоположение и количество точек доступа позволило предиктивное радиомоделирование.